她續稱，去年輪證新上市產品數目再創新高，逼近6萬隻。除市場波動大令收回機會增加外，也因為港交所多批了股輪同步，如快手（1024）。同時，整體輪證市場的焦點維持集中於科技股板塊，其中行業巨頭騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）窩輪成交合計佔四成。

展望今年，法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示：「2022年有機會是轉勢年，首季波幅預料較大，投資者可留意正在轉強的板塊。我們預期輪證成交額將會連續三年上升，佔大市的總成交比例也會錄得反彈，重回至約15%；當中，ATMX輪證成交額及成交佔比相信將會持續增加，而有關的上市輪證產品數量則略為回落約5%。」

他又指出，踏入2022年，投資個股窩輪時需注意ATMX過去兩年引伸波幅均於次季末跌定回升，估計今年情況類似，首季並非利用窩輪撈底的最佳時機。牛熊證方面，由於首季波幅仍大，收回風險仍高，投資者應以入市資金控制風險。今年值得留意的四大板塊及投資主題包括：息口敏感的銀行類股、A股相關金融類股、綠色能源和EV產業相關股、以及ATMX為首的平台新經濟股等。

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