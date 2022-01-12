法興：港股首季波動預會大 投資者宜控制輪證入市資金
文章日期：2022年1月12日 15:29
法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹回顧2021年，窩輪成交金額及佔比重新超越牛熊證，窩輪總成交金額同比上升19.1%至2.64萬億元，佔大市成交比例6.4%；牛熊證佔大市成交比例則下降至5.3%。
她續稱，去年輪證新上市產品數目再創新高，逼近6萬隻。除市場波動大令收回機會增加外，也因為港交所多批了股輪同步，如快手（1024）。同時，整體輪證市場的焦點維持集中於科技股板塊，其中行業巨頭騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）窩輪成交合計佔四成。
展望今年，法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示：「2022年有機會是轉勢年，首季波幅預料較大，投資者可留意正在轉強的板塊。我們預期輪證成交額將會連續三年上升，佔大市的總成交比例也會錄得反彈，重回至約15%；當中，ATMX輪證成交額及成交佔比相信將會持續增加，而有關的上市輪證產品數量則略為回落約5%。」
他又指出，踏入2022年，投資個股窩輪時需注意ATMX過去兩年引伸波幅均於次季末跌定回升，估計今年情況類似，首季並非利用窩輪撈底的最佳時機。牛熊證方面，由於首季波幅仍大，收回風險仍高，投資者應以入市資金控制風險。今年值得留意的四大板塊及投資主題包括：息口敏感的銀行類股、A股相關金融類股、綠色能源和EV產業相關股、以及ATMX為首的平台新經濟股等。
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