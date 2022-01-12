其指出，澳門的博彩法律早於20年前製訂，博彩股的評級最終是否向下調整，取決於修改法律後，對該等企業的現金流及資產負債表有多大影響而定，影響既大且廣，影響範圍既包括並不限於更高稅務、增加本地人持股、限制派息，及改變競爭環境。澳門的監管機構正將社會的意見及其他相關情況，在草擬草案時納入其中。其相信，澳門政府在修法時會採取務實的態廣，原因是改動會影響博彩企業的經營環境，原因是博企為當地的大僱主，亦是關鍵的納稅人，政府亦不想負面地及顯著地改動，影響到博企在未來進行資本投資的誘因。其料當局會要求一次過適度的付款、較短期限及要求較大的資本開支承諾，為較大可能的改動。

不過，這亦不保證會有不合理的改動。其給予博企「評級展望負面」，已經考慮到修法後會影響博企的信貸情況。無論如何，澳門特首有權在賭牌到期，而當地立法會尚未通過修法下，最多將賭牌延期5年。另內訪澳旅客的恢復情況勢將影響到賭收，亦會預期觸發負面的評級行動。內地的零確診政策要求，會影響旅客訪澳。

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