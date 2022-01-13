該集團指，去年5月底收購德國汽車機械業務專家E. Zimmermann GmbH（下稱Zimmermann），分別為截至去年底止9個月及單一季度營業額分別增加1200萬美元及500萬美元。若按業務劃分，汽車產品組別9個月的營業額按年增長11%至19.23億美元。撇除貨幣匯率及收購Zimmermann的因素，該部門的營業額亦按年增長7%。主席汪穗中指，對比全球汽車業的產量於去年4月至12月止9個月內下跌約3%，該部門表現已相當出色，這主要反映作為關鍵汽車功能的電氣化需求越來越高，並支援日益增加的電池電動車和混合動力車，同時減輕汽車重量、提高安全性、可靠性和舒適度有關。

若按去年底止單季計算，汽車產品組別營業額按年跌11%，未計入收購Zimmermann及貨幣譜匯率效應，該部門營業額於季內下跌12%，相比全球汽車業產量於同季度下跌約17%為少。季度行內生產及銷售活動仍受供應鏈樽頸阻礙。

至於工商用品方面，首9個月的營業額按年增長16%至5.98億美元，撇除貨幣匯率因素，則按年增長15%。疫情期間出現的消費者行為變化，包括對「居家」產品需求上升，仍然是工商用產品組別眾多產品應用強勁增長的動力。同時受惠於中小型企業及分銷商的銷售反彈，特別是歐洲及美洲地區尤甚，亞洲地區則銷售平穩。單季度計，營業額按年增長7%。汪穗中稱，上半年全球供應鏈中斷及通脹壓力，致盈利受壓，一直延至第三季度，並持續為業務帶來巨大逆勢。管理層已著手實行不同方案以減低其影響，但短期內，通脹壓力仍會為營業溢利帶來顯著壓力。

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