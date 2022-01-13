里昂：機場11 SKIES辦公大樓將開業 予新世界「買入」評級
文章日期：2022年1月13日 20:22
里昂今日發表報告，提到隨著下半財年機場11 SKIES辦公大樓將投入營運，進一步增加租金收入，加上中港兩地物業銷售表現理想，給予新世界「買入」評級，目標價為40.6元。
報告指出，在2022財政年度首5個月，新世界單計銷售旗下荔枝角道888號甲級寫字樓項目已錄得40億元預售收入，相當於全年100億元目標的四成；至於內地同期合同銷售約80億元人民幣，全年目標則為200億元人民幣。報告指出，新世界目前仍積極出售非核心資產，如旗下美孚零售商舖。
該行指，來自出租物業的穩定租金收入亦是新世界賣點之一，集團在2022財年下半年（即今年6月底止半年）將有機場11 SKIES辦公大樓及寧波商場項目投入使用，加入未來數個財政年度多個商用物業陸續投入營運，例如啟德體育城、機場11 SKIES商場等，預期集團包括租金在內的經常性收入佔比，將由2021財年的39%，至2024年增至逾五成。
新世界今日收報30.85元，升0.82%，全日成交1.02億元。
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