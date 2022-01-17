PayMe推全新群組利是功能 女團COLLAR Marf、Day成廣告新寵
文章日期：2022年1月17日 16:47
農曆新年將至，匯豐（0005）旗下電子錢包PayMe，推出全新群組利是功能，用戶可向親朋好友派發賀年利是，可一次過向最多100人發送電子利是，也可獲28元獎賞。而是次的廣告代言，除原有的男團組合Mirror成員姜濤參與外，同屬ViuTV 新成立女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day）亦有份，以及人氣偶像王菀之、YouTuber 雞丁。
匯豐表示， 是次的利是功能，用戶可向每位收款人送上固定金額，又或者選擇發送「開運利是」，讓親友收取隨機金額。每封固定金額的群組利是最高200元。若用戶選擇設定連結，最高可一次過派發共1萬元。
由明天起，PayMe 用戶可以一次過向多達100位收款人發送電子利是，並加入祝福語。用戶可選擇直接發送予指定收款人，或設定連結，並複製至社交通訊應用程式分享，不同親友只要按下連結就能收取利是。
由明日至2月15日，用戶使用 PayMe 派發群組利是，並有最少5位收款人領取，即可獲贈 28 元獎賞。用戶於全港約 2萬間網上及實體PayMe for Business 商戶，以 PayMe 消費滿50元或以上，即會自動扣除獎賞金額。推廣期內，每位用戶最多可獲得3次獎賞。
匯豐又指，PayMe將在社交平台Instagram舉辦「Pay PayMe 搶利是」互動遊戲，用戶上載與朋友競賽的影片，即有機會贏取由姜濤、王菀之、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）和YouTuber 雞丁簽名的PayMeow 禮品。
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