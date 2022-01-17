匯豐表示， 是次的利是功能，用戶可向每位收款人送上固定金額，又或者選擇發送「開運利是」，讓親友收取隨機金額。每封固定金額的群組利是最高200元。若用戶選擇設定連結，最高可一次過派發共1萬元。

由明天起，PayMe 用戶可以一次過向多達100位收款人發送電子利是，並加入祝福語。用戶可選擇直接發送予指定收款人，或設定連結，並複製至社交通訊應用程式分享，不同親友只要按下連結就能收取利是。

由明日至2月15日，用戶使用 PayMe 派發群組利是，並有最少5位收款人領取，即可獲贈 28 元獎賞。用戶於全港約 2萬間網上及實體PayMe for Business 商戶，以 PayMe 消費滿50元或以上，即會自動扣除獎賞金額。推廣期內，每位用戶最多可獲得3次獎賞。

匯豐又指，PayMe將在社交平台Instagram舉辦「Pay PayMe 搶利是」互動遊戲，用戶上載與朋友競賽的影片，即有機會贏取由姜濤、王菀之、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）和YouTuber 雞丁簽名的PayMeow 禮品。

其他報道

世茂許榮茂據報15億元兜售中環中心兩層

招商局置地去年合同銷售總額增11%

野村稱人行下調逆回購利率影響有限 料年中將再降息

屈臣氏亞洲保健產品電商額增逾六成 推VR健康程式

「ATM」拖累 恒指跌165點 匯控再破頂 大市、北水成交齊縮

恒大：截至去年12月底全國復工率92.9%

渣打：未來幾個月中國可能再次降準 擴大經濟支持力道

大灣區航空據報考慮向波音或空中巴士訂購18億美元飛機

蘋果據報首接受台積電加價 訂最多15萬片4納米晶片產能

匯豐料多數低配中國的基金未來兩三月轉趨中立 有利內地股票

【有片：選股王】長和若守10天線 中線料有力上試60元