澳門通過APG相互評估跟進報告
文章日期：2022年1月17日 17:58
澳門政府公布，「亞太反洗錢組織」（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）早前於2021年12月，經全體會員通過澳門特別行政區最新的相互評估跟進報告2021。有關報告是自2017年澳門特區的APG相互評估報告公佈後之第二份跟進報告。
澳門政府於2021年9月提交第二份跟進報告，向APG闡述當地反清洗黑錢及反恐怖融資法規制度的最新情況，於12月獲APG全體會員通過並且成功維持40項「金融行動特別工作組」 （Financial Action Task Force，FATF）法律技術性合規國際標準的合格評級。
截至FATF於2021年11月下旬的統計，在全球206個會員中，已接受評估之會員共120個，當中只有5個以全部合格的評級通過所有40項法律國際標準，澳門現時仍為APG會員中唯一取得所有40項法律國際標準全部合格的會員。此外，澳門在11項執行有效性評級中取得6項合格評級，是上述環球5個全部40項法律國際標準合格的會員中，在執行有效性評級取得最優良成績的一員。
特
由於未來FATF及APG相互評估方向將會著重執行有效性，通過評級的要求將會越趨嚴謹，面對全球金融市場不斷轉變所帶來的挑戰，必須時刻保持高度警惕，澳門特區將會持續推進反清洗黑錢及反恐怖融資法律法規的實務執行情況，竭力維護澳門的金融及公共安全。
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