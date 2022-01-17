創夢天地與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權 可直接推銷授權產品
文章日期：2022年1月17日 20:29
創夢天地（1119）發公告表示，其子公司深圳市創夢天地將與騰訊（0700）旗下的深圳市騰訊計算機公司，重續及修訂持續關連交易，當中包括重續及修訂2021年知識產權合作框架協議，雙方訂立PUPU ALIENS形象授權合作合同。創夢天地表示， 公司與騰訊將不時在知識產權方向展開合作。
創夢天地表示，在合同下，騰訊科技授權許可本公司使用PUPU ALIENS形象之美術素材，由騰訊科技負責設計，由本公司負責製作、推廣和銷售與PUPU ALIENS形象相關的授權產品，相關產品類別可涵蓋全品類產品，銷售渠道包括中國大陸地區的實體門店、網絡電商及直播等全渠道。
創夢天地稱，騰訊作為領先的中國互聯網增值服務提供商，其所有的「PUPU ALIENS形象」擁有廣泛的粉絲群體，預期騰訊集團與本集團可利用雙方資源及產品的競爭優勢助力本集團深耕潮玩市場，豐富IP儲備，拓寬潮玩品類及銷售渠道，提升線下業務的市場知名度和佔有率，同時提升品牌價值，增加用戶對「一起玩」的品牌忠誠度，逐步壯大以優質IP為核心的潮玩新業態。
創夢天地今日收報5.32元， 全日跌0.2%。
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