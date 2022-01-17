創夢天地表示，在合同下，騰訊科技授權許可本公司使用PUPU ALIENS形象之美術素材，由騰訊科技負責設計，由本公司負責製作、推廣和銷售與PUPU ALIENS形象相關的授權產品，相關產品類別可涵蓋全品類產品，銷售渠道包括中國大陸地區的實體門店、網絡電商及直播等全渠道。

創夢天地稱，騰訊作為領先的中國互聯網增值服務提供商，其所有的「PUPU ALIENS形象」擁有廣泛的粉絲群體，預期騰訊集團與本集團可利用雙方資源及產品的競爭優勢助力本集團深耕潮玩市場，豐富IP儲備，拓寬潮玩品類及銷售渠道，提升線下業務的市場知名度和佔有率，同時提升品牌價值，增加用戶對「一起玩」的品牌忠誠度，逐步壯大以優質IP為核心的潮玩新業態。

創夢天地今日收報5.32元， 全日跌0.2%。

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