大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，鑑於Omicron變種病毒的爆發，前境並非一帆風順，Omicron為經濟帶來巨大風險，無疑令重新開放邊境變得困難重重。但她表示，雖然Omicron的爆發導致香港暫時收緊社交距離措施，該行仍預期與內地的免檢疫通關會成功實施並逐步擴大，有助香港服務業於今年強勁反彈。

貨幣方面，港匯由2021年第三季的7.777逐步降至第四季的7.787。這與美元的整體走強及令港元承壓的近期港股波動相符。大華銀行預期第一季會為7.8水平，隨著美聯儲今年將加息3次，有機會推動港匯跌至7.85，即弱方保證水平。倫敦銀行同業拆息的上升速度快於香港銀行同業拆息，將鼓勵更多以港元融資的美元利差交易。

儘管美元持續走強，且預期內地經濟將會放緩，但人民幣仍表現堅挺。大華銀行環球經濟與市場研究部主管王君豪預期，人民幣近期的強勢可能屬短暫，該行維持人民幣下跌趨勢的預測，第一季為6.4，其後會逐步降至第四季的6.55。該行預計今年中國GDP增長為5.2%。

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