北水休市之下，跌市成交增，全日成交金額1334億元，較上日增加1.04%；國指跌220點或2.6%，報8291點。恒生科技指數收報5383點，跌3.81%。

藍籌17隻升，44隻下跌，3隻無升跌。匯控（0005）升1.39%，收報54.65元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌7.19%，收報108.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報16.12元，升1.64%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見234元，收報241.2元，跌9.93%。

恒指失守20天線(23975.51點)、50天線(23870.12點)。科指則低於所有主要平均線。

北水休市。南水北上合計淨流出146.24億元人民幣，終止連續1日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.98%，是2021年9月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.21%。今低見23565點，是1月10日後最低。收市價則是1月11日後收市新低。另外，連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2021年12月30日。

科指曾跌最多4.91%，是1月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.94%。今日低見5322.15點，是1月6日5230.94點後最低。今日收市價是1月5日後收市新低。

國指曾跌最多3.47%，是2021年9月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.66%。今低見8216.8點，是1月10日8198.05點後最低。收市價則是1月7日後收市新低。另亦連續第2日陰燭。

午後消息股表現

重組恒大（3333），據報擬售所有資產，僅保留恒大物業及恒汽。其他報道方面，今早報道稱恒大違約，元朗「皇宮屋」地塊控制權據報易手。另，恒大：六個月內提初步重組方案。

恒大收報1.71元，跌3.39%。恒大物業（6666）收報2.55元，跌4.85%。恒汽（0708）收報3.65元，跌3.44%。

長實（1113）首度進行可持續發展融資安排，涉款共55億元收報52.25元，跌1.88%。

富士高實業（0927）料首三季盈轉虧蝕至少2400萬收報0.84元，無升跌。

恒隆地產（0101）去年基本純利增近4%，全年派息0.78元收報16.5元，跌1.55%。恒隆（0010）收報16.94元，跌1.51%。

今早及隔晚消息股表現

龍光（3380）發19億股本掛鉤證券。見52周低5.31元，收報5.42元，跌15.71%。

匯控（0005）：董事梅爾莫及利蘊蓮將退任。收報54.65元，升1.39%。

創新奇智（2121）上市，定價26.3元。收報19.6元，跌25.48%。

遠東酒店（0037）復牌，申請發展九華徑，擬建6053個單位。創52周高，見0.95元，收報0.9元，升215.79%。

金沙中國（1928）第四季EBITDA升57%，全年虧轉盈賺3.3億美元。收報21.3元，升0.47%。

時代中國（1233）折讓17%配股，籌3.9億元。見52周低2.78元，收報3元，跌26.83%。

中泛控股（0715）：未能支付近1700萬應付債息。收報0.127元，無升跌。

華寶國際（0336）：朱林瑤已被監視居住，正考慮她的職務安排。收報4.94元，跌5.18%。

林順潮斥逾913萬元增持希瑪眼科（3309）至55%。收報5.21元，跌2.25%。

朗生醫藥（0503）料去年溢利按年跌近1倍。收報1.14元，跌1.72%。

網龍（0777）旗建構教育元宇宙，最快3月上載1.0版本。收報19.4元，跌2.71%。

雅生活服務（3319）稱獲股東共青城投資增持，涉逾625萬。收報14.98元，跌2.09%。

潤啤（0291）發盈喜，料去年多賺1.1至1.24倍。收報58.95元，升0.17%。

中廣核電力（1816）調整防城港3、4號機組投入運行計劃。收報2.16元，跌2.26%。

中糧包裝（0906）：公眾持股量21.7%，低於上市規則最低規定。收報4.59元，跌1.5%。

破頂股表現

破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.14元，收報5.89元，升0.17%；中銀香港（2388）創52周高，見30.3元，收報30.25元，升0.5%；香港小輪（0050）創52周高，見7.84元，收報7.82元，升3.85%；遠東酒店（0037）創52周高，見0.95元，收報0.9元，升215.79%。

破底股方面

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見108元，收報108.5元，跌7.19%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見6.22元，收報6.63元，跌5.29%；IGG（0799）見52周低4.58元，收報4.65元，跌3.93%；心動公司（2400）見52周低27.8元，收報28.9元，跌12.16%。

教育股破底，包括，中教控股（0839）創上市新低，見4.62元，收報4.9元，跌24.15%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.54元，收報1.58元，跌5.95%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.47元，收報0.48元，跌7.69%；中國科培（1890）創上市新低，見2.13元，收報2.21元，跌8.68%；民生教育（1569）創上市新低，見0.55元，收報0.64元，跌17.95%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.16元，收報1.2元，跌5.51%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；新東方（9901）創上市新低，見10.3元，收報10.42元，跌6.29%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.9元，收報0.97元，跌2.02%；東軟教育（9616）創上市新低，見3.74元，收報3.82元，跌12.98%；希望教育（1765）見52周低0.78元，收報0.82元，跌12.77%；新高教（2001）見52周低2.14元，收報2.2元，跌8.71%。

內房物管股破底，包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.69元，收報2.69元，跌4.61%；當代置業（1107）創上市新低，見0.151元，收報0.153元，跌4.97%；合景泰富（1813）見52周低4.15元，收報4.22元，跌6.84%；龍光地產（3380）見52周低5.31元，收報5.42元，跌15.71%；時代中國（1233）見52周低2.78元，收報3元，跌26.83%；朗詩（0106）見52周低0.25元，收報0.28元，升1.82%。

工業、汽車股破底，包括，鴻騰（6088）創上市新低，見1.38元，收報1.4元，跌3.45%；理想汽車（2015）創上市新低，見95元，收報95.2元，跌5.84%；丘鈦（1478）見52周低8.11元，收報8.23元，跌5.29%；通達（0698）見52周低0.184元，收報0.186元，跌5.1%；瑞聲（2018）見52周低23.05元，收報23.4元，跌5.45%；小米（1810）見52周低16.4元，收報16.48元，跌5.5%；吉利（0175）見52周低17.1元，收報17.28元，跌3.46%。

醫療醫藥股破底，包括，三生製藥（1530）創上市新低，見5.86元，收報5.89元，跌5.15%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見9.17元，收報9.96元，跌1.78%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.9元，收報6.18元，跌4.19%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見9.02元，收報9.32元，跌8.27%；加科思（1167）創上市新低，見9.28元，收報9.53元，跌7.48%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5.14元，收報5.15元，跌5.33%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見5.55元，收報5.72元，跌14.24%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.36元，收報3.52元，跌6.13%；信達生物（1801）見52周低32元，收報33.45元，跌9.59%；康希諾生物（6185）見52周低121.4元，收報130元，跌3.27%；維亞生物（1873）見52周低3.62元，收報3.78元，跌6.44%；亞盛醫藥（6855）見52周低19.9元，收報20.45元，跌7.05%；聯康生物（0690）見52周低0.08元，收報0.082元，跌1.2%；康方生物（9926）見52周低20.8元，收報21.15元，跌9.03%；石四藥集團（2005）見52周低3.31元，收報3.5元，跌0.85%；遠大醫藥（0512）見52周低5.4元，收報5.44元，跌6.53%；李氏大藥廠（0950）見52周低3元，收報3.08元，無升跌；威高股份（1066）見52周低8.74元，收報9.18元，跌1.61%；錦欣生殖（1951）見52周低7.28元，收報7.48元，跌5.79%。

其他破底股包括，雲南水務（6839）創上市新低，見0.86元，收報0.88元，跌2.22%。

異動股

上升異動股，包括，遠東酒店（0037）創52周高，見0.95元，收報0.9元，升215.79%；新世紀醫療（1518）收報1.08元，升11.34%；東瀛遊（6882）收報0.445元，升7.23%；聯眾（6899）收報0.345元，升6.15%；鳳凰衞視（2008）收報0.46元，升5.75%；愛帝宮（0286）收報0.62元，升5.08%；喆麗控股（2209）收報1.45元，升5.07%；微泰醫療（2235）創上市新低，見14.9元，收報18.98元，升4.86%；康臣葯業（1681）收報3.91元，升4.83%；和譽（2256）創上市新低，見7.49元，收報7.8元，升3.86%；香港小輪（0050）創52周高，見7.84元，收報7.82元，升3.85%。

下跌異動股，包括，時代中國（1233）見52周低2.78元，收報3元，跌26.83%；創新奇智（2121）收報19.6元，跌25.48%；中教控股（0839）創上市新低，見4.62元，收報4.9元，跌24.15%；民生教育（1569）創上市新低，見0.55元，收報0.64元，跌17.95%；龍光地產（3380）見52周低5.31元，收報5.42元，跌15.71%；新東方在線（1797）收報4.24元，跌14.69%；百本醫護（2293）收報0.71元，跌14.46%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見5.55元，收報5.72元，跌14.24%；東軟教育（9616）創上市新低，見3.74元，收報3.82元，跌12.98%；德盈控股（2250）創上市新低，見1.53元，收報1.55元，跌12.92%；希望教育（1765）見52周低0.78元，收報0.82元，跌12.77%。

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