不過，他指，在疫情期間，在港百貨及超市受到影響不大，在民生區的商場內之餐飲及超市，料有加租空間，並且可以慢慢提升，但是最終視乎防疫指引而定，他期望影響可以減至最少。位於遊客區的銅鑼灣及旺角的商場，受封關影響，待疫情受控及旅客重臨下，再回復增長。

在內地零售市道方面，盧韋柏稱，現時集團10個商場中，有7個屬高端類，銷售保持強勁，至1月份趨勢仍然持續，料可以延續至今年全年。另旗下武漢恒隆廣場去年3月才投入運作，今年內大連恒隆廣場亦做好提升工作，已開了30多個品牌商戶，在去年下半年的零售額已增長逾80%，因此會在今年陸續反映該等新項目的經營成績。當中武漢恒隆廣場的出租率已達84%，比去年7月時再提高15個百分點。過去8至9個月錄得銷售10多億元人民幣。昆明恒隆廣場亦已屬集團位於上海的項目之外，排名銷售第二高。至於次高端商場的租金收入亦有單位數字增長，若疫情受控，他相信該等商場尚有提升空間。

董事長陳啟宗表示，集團在上海恒隆廣場約5萬平方米的商場之租戶生意，目前已是他們在港所有零售商場租戶的銷售額之2.7倍；上海港匯恒隆廣場亦有望在未來1至2年內超越香港零售租盤所有銷售；上海以外商場已相當等於或超過香港商場業務的銷售額。他亦有信心，武漢恒隆廣場有望在未來1至2年內的表現會超越上海以外的商場。

陳啟宗又形容，疫情防控問題複雜，香港既面向內地及世界，自然夾在中間，加上要推動動態清零，做法比人家更難。但是他認為，在內地約10多萬人染疫，最終只有6000至7000人病亡，相比美國為低，其實已證明內地可以研發更好的疫苗防疫，保護了國民、其他人及供應鏈，可以對外講出效果。他認為，可依病毒強弱去調整政策，例如在病毒較弱時，考慮及研究改變往後的政策。

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