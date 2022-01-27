Counterpoint Research分析師Mengmeng Zhang表示，蘋果公司的新款iPhone 13之所以取得成功，是因為其在中國發布的售價相對較低，加上新的攝像頭和5G功能；以及美國對華為實施制裁的影響。

季內，Vivo以19%的市場份額位居第二，OPPO以17%的份額緊隨其後。智能手機品牌「榮耀」此前歸華為所有，獨立分拆後以15%的市場份額位居第四，小米（1810）以13%緊隨其後。

總結全年，中國智能手機總銷量下降2%，主因由於零部件短缺和消費者支出低迷。年內，蘋果以市佔16%排名第三，Vivo和Oppo分別以22%和21%排行第一和第二。

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