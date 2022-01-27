證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，澳洲證監會與香港證監會在過去數年積極進行有關主題檢視，藉此透過雙方的協作，及時掌握在跨司法管轄區監管外匯市場方面愈趨複雜的情況。作為外匯市場參與者的持牌法團應制定穩健的管治、風險及監控框架，以有效地管理其外匯活動所帶來的風險。

證監表示，進行外匯活動的持牌法團應覆核和研究可如何落實證監會通函及其附件內闡述的觀察所得和良好的作業手法，以加強它們的監督、風險管理及內部監控措施，並確保遵守規則、規例和行業指引。

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