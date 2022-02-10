港元現報7.793元貶值24點子，曾貶值最多25點子，報7.7931元，亦曾升值最多1點子，報7.7905元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.79點子至0.07905%；1星期HIBOR跌1.24點子至0.13798%；2星期HIBOR跌1.45點子至0.14661%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.81點子至0.36179%；6個月期HIBOR升0.41點子至0.53387%；12個月期HIBOR升1.54點子至0.84411%。

美元指數現報95.544升值0.05點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.12571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0543%，連續6日收窄，利差是2022年1月21日後最低，當日差距為0.0529%。

對上一次連續6日收窄，是2022年1月07日，當日利差報0.0245%。

其他報道

文華東方CEO：港防疫措施非常不適宜開展工作 行政團隊暫離港

第二大快閃記憶廠：晶片生產受污染影響 供應減少量佔市場10%

匯豐據報擴大對沖基金業務 以吸引資金投資亞洲

FDA對中國開發的數十種藥物表示擔憂 或不批准引入

滬深三大指數高開 人行淨回籠1800億人幣

領展斥33億與Oxford Properties組合資 擁5澳洲辦公室項目

美高梅中國去年扭虧 EBITDA 3.89億 第四季收入按年跌57%

港股ADR升230點 夜期高水201點 重上25000點

宏利全年核心盈利升26% 派息0.33加元

保誠：執行總裁 Mike Wells擬於3月底退任

花樣年澄清寧波公司買家為廣州國資發展基金

美債息下跌 道指連升3日收市升305點