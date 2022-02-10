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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌5日 跌至0.18% 逾兩周低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌1.05點子至0.18%，是1月25日後最低，當日報0.165%。對上一次連跌5日是2022年1月05日，當日拆息報0.13655%。

港元現報7.793元貶值24點子，曾貶值最多25點子，報7.7931元，亦曾升值最多1點子，報7.7905元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.79點子至0.07905%；1星期HIBOR跌1.24點子至0.13798%；2星期HIBOR跌1.45點子至0.14661%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.81點子至0.36179%；6個月期HIBOR升0.41點子至0.53387%；12個月期HIBOR升1.54點子至0.84411%。

美元指數現報95.544升值0.05點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.12571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0543%，連續6日收窄，利差是2022年1月21日後最低，當日差距為0.0529%。

對上一次連續6日收窄，是2022年1月07日，當日利差報0.0245%。

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