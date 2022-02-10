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主要晶圓廠Sumco：未來幾年仍供不應求 價格上升料至2024年

半導體行業的主要硅晶圓供應商Sumco表示，現在已將至2026年末的產能全部售出，彭博社報道稱，表明行業的供應短缺可能多年內無法緩解。

Sumco表示，未來五年所有300mm晶圓產量都已被訂購。對於150mm和200mm晶圓，沒有接受這麼長期的訂單，但未來幾年需求可能會繼續超過供應。

Sumco表示，儘管客戶對長期供應需求旺盛，但今年根本無法擴大產量。在優化現有生產線方面，公司已儘其所能，包括200mm和300mm晶圓在內的所有產品都存在供需失衡。

2021年晶圓價格比前一年上漲10%，Sumco預計這種漲勢將至少持續到2024年。

此外，英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，預計晶圓供應至少到2023年末都將保持緊張。

 

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