彭博社對美國商務部普查局的數據進行分析後發現，在截至2021年底的兩年內，中國只購買了其承諾多採購的2000億美元美國商品中的62.9%。中國在能源採購方面的完成率最低，僅兌現承諾的三分之一。購買的製造業商品不到承諾的65%。

美國商會執行副總裁兼國際事務負責人Myron Brilliant表示，美國商會敦促拜登政府就貿易問題向中國追責。他表示，從過去一周左右的磋商中獲悉，美國正考慮一系列選項，或以關稅之外的做法解決中國貿易問題 ，如實體清單。

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