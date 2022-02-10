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美商務部長：中國未履貿易協議 將要求中國承擔責任 傳擬採實體清單

美國商務部長雷蒙多表示，美國將要求中國對未能履行貿易協議中的採購承諾承擔責任。「貿易代表戴琪正處於談判最激烈階段，北京沒有遵守規則，因為他們給本國企業提供補貼，限制了美國公司的競爭力」。

彭博社對美國商務部普查局的數據進行分析後發現，在截至2021年底的兩年內，中國只購買了其承諾多採購的2000億美元美國商品中的62.9%。中國在能源採購方面的完成率最低，僅兌現承諾的三分之一。購買的製造業商品不到承諾的65%。

美國商會執行副總裁兼國際事務負責人Myron Brilliant表示，美國商會敦促拜登政府就貿易問題向中國追責。他表示，從過去一周左右的磋商中獲悉，美國正考慮一系列選項，或以關稅之外的做法解決中國貿易問題 ，如實體清單。

 

 

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