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恒指半日先升後跌119點 25000關得而復失 北水暫第20日流入

美期向下、亞股上升，A股回軟，恒指今早高開220點見半日頂，其後倒跌最多180點，半日高低波幅401點。匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市，阿里（9988）、平保（2318）、中行（3988）貢獻恒指點數較多。恒指、國指曾見逾兩個月高，科指則為逾兩周高。

恒指半日跌119點或0.48%，報24710點，成交金額691億元；國指跌23點或0.27%，報8699點。恒生科技指數收報5601點，跌0.6%。

藍籌28隻升，36隻下跌，0隻無升跌。中海外（0688）升4.26%，收報24.45元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌7.39%，收報57.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報42.65元，升10.06%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報61.05元，跌8.88%。

恒指20天線(24335.13點)升穿10天線(24271.52點)，並逼近100天線(24417.3點)；科指20天線(5632.45點)、50天線(5702.05點)得而復失。

北水南下合計淨流入5.78億元，較上日減少78.91%，連續第20日流入，累計流入515.25億元，對上一次連續20日淨流入是2021年12月21日。南水北上合計淨流入22.68億元人民幣，較上日增加368.4%，連續第2日流入，累計流入27.53億元。

中國大型AMC據報已開始支持風險房企重組，中國華融正與世茂（0813）接觸。世茂收報6.13元，升5.87%。恒大（3333）收報1.72元，升2.99%。

中移動（0941）獲納入MSCI中國A股在岸指數，A股超額配售多籌逾32億。收報56.6元，跌2.25%。

領展（0823）斥33億與Oxford，Properties組合資，擁5澳洲辦公室項目。收報68.05元，跌0.37%。

美高梅中國（2282）去年扭虧，EBITDA，3.89億，第四季收入按年跌57%。收報5.62元，升0.18%。

中芯國際（0981）公布業績。收報19.52元，升0.1%。

美高梅中國（2282）母公司公布數據，美高梅中國去年轉虧為盈，由LBITDA，13.71億，轉為EBITDA，3.89億元。收報5.62元，升0.18%。

宏利（0945）全年核心盈利升26%，派息0.33加元。收報165元，升1.23%。

保誠（2378）：執行總裁，Mike，Wells擬於3月底退任。收報129.4元，跌1.37%。

花樣年（1777）澄清寧波公司買家為廣州國資發展基金。收報0.315元，升1.61%。

長和（0001）旗下新加坡上市的和記港口信託公布去年純利增1倍，每單位末期息8仙。收報58.15元，升2.2%。

保利協鑫（3800）公布，擬赴內地上市，進行可行研究。收報2.57元，升3.21%。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmal疫下訂單大增，稱急聘逾百前線員工。收報8.49元，升2.41%。

綠城集團（3900）1月合同銷售額跌逾15%。收報12.92元，跌0.15%。

中糧家佳康（1610）收上月豬肉平均售價按年跌近六成。收報3.7元，升2.78%。

陽光100中國（2608）1月合同銷售額按年跌60%。收報0.4元，無升跌。

合景泰富（1813）1月預售額按年跌逾38%。收報4.31元，升4.87%。

國泰（0293）三度延遲派付政府優先股股息。收報6.97元，跌0.71%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞：影匯已於去年12月終止叠碼業務營運。收報9.38元，跌0.74%。

破頂股表現

破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.03元，收報6.98元，升2.05%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.59元，收報9.47元，升0.74%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.47元，收報1.45元，跌1.36%；中國財險（2328）創52周高，見8.1元，收報8.02元，跌0.25%；招商局港口（0144）創52周高，見15.78元，收報15.78元，升1.81%；中銀香港（2388）創52周高，見32.5元，收報32.25元，跌0.77%；中行（3988）創52周高，見3.18元，收報3.17元，升0.63%；中海外（0688）創52周高，見24.5元，收報24.45元，升4.26%；交行（3328）創52周高，見5.5元，收報5.5元，升1.1%。

破底股方面

破底股包括，堃博醫療（2216）創上市新低，見5.06元，收報5.12元，跌0.78%；海亮國際（2336）見52周低0.092元，收報0.092元，跌9.8%；易緯集團（3893）見52周低0.099元，收報0.101元，無升跌；康龍化成（3759）見52周低85.05元，收報87.15元，跌3.97%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.094元，升14.63%；金界控股（3918）收報7.49元，升10.96%；中國有贊（8083）收報0.32元，升10.34%；五礦資源（1208）收報3.01元，升10.26%；萬國數據（9698）收報42.65元，升10.06%；中教控股（0839）收報8.54元，升9.07%；世茂服務（0873）收報6.69元，升8.96%；森松國際（2155）收報8.7元，升8.75%；百勝中國（9987）收報376元，升8.23%。

下跌異動股，包括，新世紀醫療（1518）收報0.88元，跌17.76%；保集健康（1246）收報0.173元，跌13.5%；卡撒天嬌（2223）收報0.61元，跌11.59%；海亮國際（2336）見52周低0.092元，收報0.092元，跌9.8%；銀杏教育（1851）收報1.05元，跌9.48%；聯康生物（0690）收報0.087元，跌9.38%；領悅服務（2165）收報3.5元，跌9.33%；京東健康（6618）收報61.05元，跌8.88%；太陽娛樂（8082）收報0.064元，跌8.57%；藥明康德（2359）收報88.25元，跌8.55%。

 

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