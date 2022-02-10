領展（0823）今早宣布，出資5.96億澳元或約33億港元，與加拿大安大略退休基金OMER旗下Oxford Properties籌組合資公司Investa Gateway Office，佔股49.9%，藉此擁有市值逾23億澳元澳洲悉尼及墨爾本共5項商厦組合。集團行政總裁王國龍表示，在今次收購中，雖然在其中三項物業只擁有部份權益，我在另一伙伴退出投資時增購物業權益至全資擁有，另亦可增購合資公司權益。首席策略總監丘兆祺補充，領展還有意願舆Oxford擴大合作，並希望有更多業務往來。
丘兆祺指，現時香港、內地及英澳各佔物業組合分別達77%、17%及6%，尚有空間去增加香港以外投資，去達到指引水平。王國龍補充，他們仍會在英國、新加坡、日本及澳州物色新項目。連同今次在澳洲的收購，集團在澳洲共直接及間接擁有9項物業。在疫情期間，澳洲的寫字樓項目的出租率普遍逾90%，當地亦自2月21日起放寬接種疫苗人士入境，加上經濟向好，對其在澳洲的投資有穩定作用，今次的收購亦與集團在當地的項目有協同作用。
王國龍希望，今次的收購能夠在未來二至三個月內完成，期望對收入及派息有幫助。他強調集團仍有繼續在香港物色新項目投資。
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