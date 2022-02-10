丘兆祺指，現時香港、內地及英澳各佔物業組合分別達77%、17%及6%，尚有空間去增加香港以外投資，去達到指引水平。王國龍補充，他們仍會在英國、新加坡、日本及澳州物色新項目。連同今次在澳洲的收購，集團在澳洲共直接及間接擁有9項物業。在疫情期間，澳洲的寫字樓項目的出租率普遍逾90%，當地亦自2月21日起放寬接種疫苗人士入境，加上經濟向好，對其在澳洲的投資有穩定作用，今次的收購亦與集團在當地的項目有協同作用。

王國龍希望，今次的收購能夠在未來二至三個月內完成，期望對收入及派息有幫助。他強調集團仍有繼續在香港物色新項目投資。

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