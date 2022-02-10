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領展王國龍: 第五波疫情已影響租户 期望收緊措施越短越好

香港面對第五波疫情來襲，已經收緊社交距離措施，加上將推出疫苗通行證，領展（0823）行政總裁王國龍表示，此舉一定影響零售租戶，因此會盡量支持租戶，影響有多大，會視乎疫情何時放緩，及社交距離措施何時放寬，實施時間越短會越好。不過，他預期，為配合疫苗通行證措施所需增聘及額外人手，不會如之前估計需要過千人之譜。

他說，根據過往兩年的抗疫經驗，他們在租金、推廣，及使用多種方法支援租戶，同時亦見到，一方面有租戶離場，另一方面有新租戶過來，令在港商場出租率保持在98%，他們會繼續吸引好的租客，亦會致力在香港及不同地區物色機會，分散收租組合。在疫情爆發期間，一方面餐飲生意轉差，另一方面街市及超市的生意非常好，反之疫情放緩，餐飲生意轉好，但超市生意回落。特別在1月份，停車場業務從訪客所收票數，已回復至2018年高位，反映市民已經多了外訪，但是亦影響疫情加劇。

首席策略總監丘兆祺補充，即使未有1月份人流數據，但是隨著收緊社交距離措施及限制晚市堂食，遇見租戶生意轉差。王國龍指，隨著疫苗通行證落實，領展會添加更多二維碼配合市民掃碼。

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