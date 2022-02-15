恒生指數公司今日刊發諮詢文件，就採用恒生中國企業指數（國企指數）成份股及A股公司，以開發一項新的「全面性」中國指數，向市場徵詢意見，回應諮詢日期為3月31日前，以電郵回覆。該公司指，有見國際投資者對內地A股興趣日濃，因此冀探討市場人士對結合國企業指數成份股與A股，組成一項新指數的看法，目的為投資界提供捕捉「全面性」中國市場之理想方案。
該公司又指，產品交投活躍的國企指數一直被視為中國離岸股票市場的領導指標，各種追蹤國企指數的基金及衍生產品歷年來規模亦顯著增長。不過其稱，在50間最大的中國公司中，只有18間同時在中、港上市，23間僅在內地上市。內地市場則有逾4000隻A股，投資範圍更廣濶，覆蓋80%%以內的可投資股票之表現之恒生A股（可投資）指數，表現亦跑贏覆蓋50家在港上市國企的國企指數，恒生A股(可投資)指數比國企指數的整體回報，更高出121個百分點。
此外，國企指數亦擁有完整的投資產品生態圈，與該指數掛鈎的產品之規模，亦已與恒生指數掛鈎產品相若，甚至超過與恒生指數掛鈎的產品。有見將A股納入全球投資組合的需求日益提升，該公司表示，欲探討以產品交投活躍的國企指數為基礎，開發一項新的「全面性」中國指數的可行性。
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