在較早前教育股股價出現大幅波動，中滙集團（0382）投融資及投資關係部總監印國庭表示，集團並非受政策影響的教培股，而是職業培訓股，加上本身沒有發行任何可換股債券，目前不缺資金，因此不用配股融資，業務亦保持發展，業績亦繼續增長。首席財務官黃成滿補充，集團擬進一步提升非學歷職業教育業務比重，在未來三年，由目前少於10%，提高至佔整體收入15%至20%比重。
黃成滿指出，在截至去年11月底止3個月，收生人數達7.07萬人，另隨著廣州華商學院完成轉設，料節省學藉管理費達800萬元（人民幣、下同），如全年計算並進一步反映，有望可減省3000萬元學藉管理費。集團本身尚有近11.82億元現金及未動用銀行授信額度逾10億元，用供動用。隨著完成收購四川城市職業學院及四川城市技師學院並入賬，有望推動在2022年度實現收入16.5億元及收生7.2萬人的目標。
雖然季內的非學歷職教收入只有600多萬元，但是隨著集團集一步推動，今年可以達到7000萬元的目標收入水平。
助理財務總監段浩補充，在發展非學歷職教方面，有助在校企合作方面更進一步，成立子公司在與財經、醫療等不同專業和龍頭企業及知名品牌合作，針對缺人材的領域，作更具效益地去輸出人材及服務，因此他有信心，該部門在未來三年，提高至佔整體收入15%至20%。
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