報道措，萬豪及民宿短租平台Airbnb（美：ABNB）最近公布季績均比市場預期好；另希爾頓上季收入更反彈近一倍。萬豪行政總裁Antony Capuano指，過去兩年酒店訂單取消數字均按年錄得增長，而目前相關數字升幅已逐漸放緩，新住宿預訂勢頭亦見強勁。

報道又指，現時有更多人傾向彈性、遙距工作，Airbnb行政總裁Brian Chesky早前於投資者會議中提及，上季末有不少人透過短期租賃平台，預訂長期留宿，當中有一半預訂為入住一周或更長時間。他續稱，大眾目前不再受辦公室束縛，並於不同地方居住。

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