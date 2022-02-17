據路透社報道，隨着近期美國新冠肺炎疫情確診數字回落，加上當地疫苗接種率提升，酒店及其他旅遊業相關企業對今年行業前景感樂觀，其中兩大連鎖酒店集團萬豪（Marriott）（美：MAR）及希爾頓（Hilton）（美：HLT）向投資者表示，預期大眾將於今年恢復商務及休閒旅遊，速度更高於疫情前水平。
報道措，萬豪及民宿短租平台Airbnb（美：ABNB）最近公布季績均比市場預期好；另希爾頓上季收入更反彈近一倍。萬豪行政總裁Antony Capuano指，過去兩年酒店訂單取消數字均按年錄得增長，而目前相關數字升幅已逐漸放緩，新住宿預訂勢頭亦見強勁。
報道又指，現時有更多人傾向彈性、遙距工作，Airbnb行政總裁Brian Chesky早前於投資者會議中提及，上季末有不少人透過短期租賃平台，預訂長期留宿，當中有一半預訂為入住一周或更長時間。他續稱，大眾目前不再受辦公室束縛，並於不同地方居住。
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