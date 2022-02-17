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渣打洪丕正：上季內地融資減 中國市場業務審慎減值

渣打（2888）去年第四季於香港市場除稅前基本溢利3000萬美元，按年少87.23%，中國稅前虧損2.98億美元，前年同期稅前溢利2900萬美元。渣打亞洲區行政總裁洪丕正指，去年第四季整體息差由首季降至低位水平，當中，香港息差影響最大，中國第四季市場氣氛、房地產方面發展，致令融資活動減少，該行上季作了一個總年結的撥備，審慎減值，而令第四季表現欠佳，但全年而言，中國市場的盈利是歷史新高，該市場收入有11%增長。

他強調對中港業務有信心，香港貸款整年升14%，勢頭不差，惟短期仍有政策、疫情等不明朗因素。他指，今季香港面對面銷售業務或受疫情關閉分行影響，包括財富管理，但該行金融產品、貿易融資及貸款增長勢頭，加上息差走向，某程度會抵銷面對面銷售的業務。

洪丕正表示，去年集團信貸減值偏低，部分由於2020年作撥備後，去年出現回撥，中長線而言，認為信貸減值應是借貸資產的約0.3%或30點子，作為該行中長線目標，去年信貸減值少於此數，惟相信今年或比去年微增，但目前壞帳情況已大幅改善，未來不會很快飈升。

集團就可持續的股東分派提到，未來3年的股東回報總共超過50億元，洪丕正說，方法透過包括股息派發、股本回購、其他方法，作動態彈性處理。

息差方面，洪指，若全球不同貨幣有一致100個基點上升，該行資產負債表上會有13億美元收入增長，市場現料聯儲局今年加息三至四次。

他又提到，該行香港方面，去年非香港的人才有淨流入，包括高管層級人員，短期引入人才有挑戰，但中長線香港吸引力仍存。

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