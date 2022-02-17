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外圍跌幅收窄 恒指收市倒升73點 俄鋁破頂 北水轉流出

全球市場一度因烏克蘭炮擊傳聞而急挫，其後跌勢收窄，港股尾市亦倒升。恒指今早高開3點，高位升142點，午後跌幅曾擴大至跌194點，全日高低波幅338點。三大指數連升兩日，騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里（9988）推高大市，匯控（0005）逆市拖低恒指。

恒指收市升73點或0.3%，報24792點，成交金額1046億元，較上日增加2.76%；國指升32點或0.37%，報8711點。恒生科技指數收報5662點，升0.82%。

藍籌37隻升，22隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升6.06%，收報64.8元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌1.98%，收報54.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報20.5元，升4.38%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報56.8元，跌3.57%。

恒指升穿10天線(24656.73點)；科指收市升穿50天線(5658.12點)。

北水南下合計淨流出7.24億元，終止連續單日流入。南水北上合計淨流入17.2億元人民幣，終止連續3日流出。

午後消息股表現

香港電訊（6823）公布，旗下NowTV續奪英超獨家播放權至2024/25賽季。收報10.86元，無升跌。

渣打（2888）第四季利潤扭虧但遠遜預期，全年多賺1倍，未期息9美仙。收報57.05元，跌2.23%。

今早及隔晚消息股表現

本地報章盛傳，本港將對全港750萬市民展開全民檢測。本地消費股個別發展，周大福（1929）收報16.06元，升1.13%；普拉達（1913）收報50.15元，升3.19%；L'OCCITANE（0973）收報28.4元，跌0.53%；莎莎國際（0178）收報1.46元，無升跌；香港科技探索（1137）收報8元，升1.52%；日清食品（1475）收報5.95元，升1.19%。

本地地產股同樣個別發展，新世界發展（0017）收報32.8元，跌0.46%；新鴻基地產（0016）收報99.2元，升0.2%；長實集團（1113）收報53.05元，升0.38%；恒地（0012）收報34.2元，跌0.87%；領展（0823）收報65.65元，跌1.35%。

股神拍檔芒格續談阿里巴巴（9988）。收報123元，升0.41%。

渣打（2888）、信置（0083）今公布業績。收報57.05元，跌2.23%。信置（0083）收報10.42元，無升跌。

修身堂（8200）向第三方提供貸款900萬，年息16%。收報1.41元，升3.68%。

世茂（0813）與深圳市政府討論國資入股，冀引入有實力國企。收報5.7元，跌2.4%。

澳博（0880）衛星場1月殺數逾5.3億跌近兩成。收報5.17元，跌1.9%。

港交所（0388）委黄莉娟任IPO審查聯席主管，前任加入不足兩年傳擬離港。收報437.4元，跌0.5%。

潤電（0836）上月附屬電廠售電量升2.4%。收報17.06元，升5.57%。

金山工業（0040）擬拓儲能電池業務。收報0.68元，升1.49%。

破頂股表現

破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見15.5元，收報15.22元，升3.96%；泉峰（2285）創上市新高，見65.65元，收報65.45元，升5.99%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.2元，收報7.05元，跌1.4%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.7元，收報9.49元，跌1.66%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.77元，收報1.77元，升7.93%；招商局港口（0144）創52周高，見16.12元，收報15.68元，升0.77%；陽光紙業（2002）創52周高，見3.05元，收報2.96元，跌1%；信星鞋業（1170）創52周高，見1.14元，收報1.03元，升0.98%；康師傅（0322）創52周高，見18.28元，收報17.96元，升1.58%；俄鋁（0486）創52周高，見9.2元，收報9元，升0.22%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.06元，收報2.03元，跌0.98%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.14元，收報0.145元，跌1.36%；融信中國（3301）創上市新低，見2.54元，收報2.59元，跌0.38%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.12元，收報0.13元，跌7.14%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8.27元，收報8.47元，跌6.62%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.52元，收報3.6元，跌3.49%；康特隆（1912）創上市新低，見0.166元，收報0.173元，無升跌；南方通信（1617）創上市新低，見0.112元，收報0.119元，跌5.56%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.094元，收報0.096元，跌2.04%；皓天財經（1260）創上市新低，見0.265元，收報0.265元，跌7.02%；中國太平（0966）見52周低9.7元，收報10.06元，跌7.88%；佳源國際（2768）見52周低2.59元，收報2.64元，跌1.49%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；凱升控股（0102）見52周低0.103元，收報0.104元，跌0.95%。

異動股

上升異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.121元，升21%；綠科科技（0195）收報0.13元，升17.12%；東岳（0189）收報10.4元，升13.04%；培力控股（1498）收報0.91元，升10.98%；安能物流（9956）收報5.4元，升10.2%；WAC（8619）收報0.115元，升9.52%；縱橫遊（8069）收報0.36元，升9.09%；大唐集團（2117）收報4.5元，升8.17%；聖諾醫藥（2257）收報88.5元，升7.99%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.77元，收報1.77元，升7.93%；贛鋒鋰業（1772）收報135.3元，升7.64%。

下跌異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.107元，跌17.69%；明發（0846）收報0.44元，跌12%；匯聚科技（1729）收報0.91元，跌9.9%；高鑫零售（6808）收報3.3元，跌9.34%；超智能控股（1402）收報0.46元，跌8%；中國太平（0966）見52周低9.7元，收報10.06元，跌7.88%；比高（8220）收報0.025元，跌7.41%；英恒科技（1760）收報4.28元，跌7.16%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.12元，收報0.13元，跌7.14%；皓天財經（1260）創上市新低，見0.265元，收報0.265元，跌7.02%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8.27元，收報8.47元，跌6.62%。

 

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