標普預計從2022年末到2023年初，息稅折舊攤銷前利潤和現金流狀況將較好，新投資的損失將縮小。

標普同時確認美團長期發行人信用評級為「BBB-」，該公司優先無抵押債券的長期發行評級為「BBB-」；發行人信用評級展望仍為負面。

美團負面評級展望反映了監管壓力的加大，以及該公司到2023年取得高額正自由經營現金流所面臨的重大風險。

上月惠譽亦確認美團評級為「BBB-」，展望仍為「負面」。

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