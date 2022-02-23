標普確認美團（3690）「BBB-」長期評級，評級展望仍為負面。標普稱，美團所處中國政策環境愈來愈不利，認為政府尋求下調外賣平台服務費可能會損害美團盈利能力，並大幅削減當前評級水平上的緩衝空間。
標普預計從2022年末到2023年初，息稅折舊攤銷前利潤和現金流狀況將較好，新投資的損失將縮小。
標普同時確認美團長期發行人信用評級為「BBB-」，該公司優先無抵押債券的長期發行評級為「BBB-」；發行人信用評級展望仍為負面。
美團負面評級展望反映了監管壓力的加大，以及該公司到2023年取得高額正自由經營現金流所面臨的重大風險。
上月惠譽亦確認美團評級為「BBB-」，展望仍為「負面」。
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