外圍向上，恒指今早高開97點，曾倒跌最多19點，其後回升最多174點，高低波幅194點。匯控（0005）、美團（3690）、阿里（9988）推高大市。匯控（0005）收報58.15元，升3.01%；美團（3690）收報181元，升5.66%；阿里巴巴（9988）收報112.6元，升1.08%。
恒指半日升162點或0.69%，報23682點，成交金額657億元；國指升54點或0.66%，報8325點。恒生科技指數收報5296點，升1.33%。
藍籌29隻升，34隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升5.66%，收報181元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.19%，收報125.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報39.5元，升6.04%；跌幅最大的是阿里健康（0241）見52周低5.41元，收報5.46元，跌2.33%。
恒指10天線(24395.56點)跌穿100天線(24396.19點)，續低於50天線(23910.41點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5486.56點)。
北水南下合計淨流入9.1億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入19.43億元人民幣，終止連續2日流出。
多間公司將公布業績，績前表現如下，百威亞太（1876）收報22.75元，跌1.09%。銀娛（0027）收報45.3元，跌1.74%。聯想（0992）收報9.1元，升1%。網易（9999）收報147.2元，跌2.06%。
樂普生物（2157）上市，定價為7.13元。收報6.82元，跌4.35%。
ASM（0522）第四季多賺6.9倍，息2.6元，全年多賺3.9倍，派息增44%。收報83.65元，升1.64%。
九毛九（9922）發全年盈喜，惟下半年純利按年跌3成。收報18.22元，跌2.77%。
黛麗斯國際（0333）去年下半年少賺98%，稱市場需求已恢復至疫情前水平。收報0.51元，無升跌。
新東方（9901）上半年由盈轉虧，虧損8.76億美元。收報11.82元，升6.1%。
中創環球（1678）主席胡明法追討前主席及中泰，冀討回2.6億。續停牌。
禹洲（1628）最多3.05億售土瓜灣泰捷工廠大廈，賺620萬。收報0.65元，跌2.99%。
玖紙（2689）中期少賺31%，中期息8分人幣。收報7.93元，跌2.7%。
百盛商業（3368）去年淨虧損收窄至1.76億人幣，不派息。收報0.2元，跌1.96%。
首都機場（0694）發盈警，料蝕最多21.5億。收報5.19元，跌2.26%。
破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見15.6元，收報15.6元，升2.5%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.132元，收報0.107元，跌0.93%；綠科科技（0195）創52周高，見0.147元，收報0.141元，升2.17%；康師傅（0322）創52周高，見18.48元，收報18元，跌1.32%；中國建築（3311）創52周高，見10.6元，收報10.56元，升3.53%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.18元，收報2.17元，升0.93%。
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.35元，收報2.41元，跌3.6%；當代置業（1107）創上市新低，見0.138元，收報0.138元，跌3.5%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.44元，收報0.455元，升1.11%；心通醫療（2160）創上市新低，見2.98元，收報3元，跌1.64%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.2元，收報5.44元，升0.93%；三葉草生物（2197）創上市新低，見7.69元，收報8.08元，升2.28%；平安好醫生（1833）創上市新低，見23.35元，收報23.65元，跌1.87%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見14.12元，收報14.4元，跌2.7%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.09元，收報3.2元，跌4.76%；汽車之家（2518）創上市新低，見50.8元，收報51.7元，升1.17%；寶尊電商（9991）創上市新低，見27.65元，收報27.7元，跌6.26%；南方通信（1617）創上市新低，見0.11元，收報0.115元，跌1.71%；百融雲（6608）創上市新低，見7.77元，收報7.92元，跌1.98%；中泛控股（0715）創上市新低，見0.065元，收報0.098元，跌2%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低0.98元，收報1.06元，升3.92%；莎莎國際（0178）見52周低1.41元，收報1.5元，升4.17%；新奧能源（2688）見52周低107.3元，收報108.4元，跌0.64%；華潤燃氣（1193）見52周低35.65元，收報35.75元，跌4.67%；長江生命科技（0775）見52周低0.7元，收報0.72元，無升跌；開拓藥業（9939）見52周低0.7元，收報0.72元，升0.32%；碧生源（0926）見52周低0.7元，收報0.72元，無升跌；阿里健康（0241）見52周低5.41元，收報5.46元，跌2.33%；希慎（0014）見52周低23.1元，收報23.25元，跌1.06%；大家樂（0341）見52周低12.92元，收報13.16元，升1.54%；冠君（2778）見52周低3.72元，收報3.74元，跌1.84%；閱文（0772）見52周低42.7元，收報43.4元，升0.46%；微盟（2013）見52周低5.05元，收報5.33元，升1.33%；新奧（2688）見52周低107.3元，收報108.4元，跌0.64%；思摩爾（6969）見52周低29.45元，收報30.25元，跌1.94%；中國有贊（8083）見52周低0.25元，收報0.25元，跌5.66%；樂聲電子（0213）見52周低1.01元，收報1.04元，跌1.89%；HMVOD（8103）見52周低0.88元，收報0.88元，無升跌；卡撒天嬌（2223）見52周低0.57元，收報0.57元，跌8.06%。
異動股
上升異動股，包括，南方錳業（1091）收報1.35元，升17.39%；高偉電子（1415）收報8.8元，升11.39%；愛帝宮（0286）收報0.6元，升11.11%；中國儒意（0136）收報2.3元，升10.58%；諾輝健康（6606）收報29.45元，升10.3%；WAC（8619）收報0.113元，升9.71%；迪臣發展（0262）收報0.125元，升9.65%；勵駿（1680）收報0.57元，升9.62%；毅德國際（1396）收報0.4元，升9.59%；博華太平洋（1076）收報0.066元，升8.2%；盛諾集團（1418）收報0.2元，升8.11%。
下跌異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.077元，跌9.41%；卡撒天嬌（2223）見52周低0.57元，收報0.57元，跌8.06%；寶尊電商（9991）創上市新低，見27.65元，收報27.7元，跌6.26%；利寶閣（1869）收報0.3元，跌6.25%；縱橫遊（8069）收報0.325元，跌5.8%；中國有贊（8083）見52周低0.25元，收報0.25元，跌5.66%；元力控股（1933）收報0.34元，跌5.56%；兗煤（1171）收報19.12元，跌5.11%；名仕快相（8483）收報0.112元，跌5.08%；金利豐（1031）收報0.38元，跌5%。
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