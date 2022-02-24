俄羅斯正在使用高精度武器摧毀烏克蘭的空軍、防空系統和軍用機場對平民人口沒有威脅。

莫斯科證券交易所的盧布、股票和期貨交易暫停，因觸及交易區間限制。待交易所擴大交易區間後，交易可能會重新開啟。

俄羅斯打擊烏克蘭各地 烏外長稱是「全面入侵」 恒指半日跌734點

普京稱美國已越紅線 拜登稱將進一步制裁 布油升穿100美元 美期港股急挫

恒指現跌3.41%或808.9點，報22851.38點；曾跌812.86點。科指現跌4.91%或260.57點，報5038.67點；曾跌260.57點。

道期現跌1.853%；標期現跌1.85%；納期現跌2.25%。

紐油現升4.62%或4.26美元，報96.36美元；布油現升4.53%或4.39美元，報101.23美元。

金價現升1.56%或29.86美元，報1938.87美元。

美國10年期債息現跌5.83%或0.1162厘，報1.875厘。

在岸人民幣現貶值0.06%或0，報6.3187；離岸人民幣現貶值0.06%或0，報6.3164；每美元兌日圓現貶值0.34%或0.4，報114.61；美元指數現升0.42%或0.4點，報96.598點。

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