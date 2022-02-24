根據協議，雙方將以各自資源，遵循市場化原則建立戰略合作夥伴關系。雙方將探討國際化跨境金融服務的合作，通過聯動關聯機構，涵蓋境內外資金托管、貿易融資、項目融資、銀團貸款、債券的發行與承銷等業務，及以渣打創投香港創新實驗室，推介深圳創新創業優勢等服務。渣打指，截至2020年底，廣東省有超過5.3萬間高新技術企業，較2017年增加了近2萬間。深圳作為全國科創中心，吸引大量內地頂尖科技企業落戶。

渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟表示，非常高興能與國內規模最大的天使投資類政府引導基金合作。該行將充分發揮國際銀行的優勢和經驗，與深圳天使母基金共同推動構建多元化、跨區域、國際化的科技創新投融資體系，支持更多中小型科創企業成長為具有全球競爭力的標桿企業。

深圳天使母基金管理公司總經理李新建表示，渣打中國是首家與深圳天使母基金簽署戰略合作協議的外資銀行，合作將有利於吸引更多具有國際影響力的優質機構到深圳聚集，投資更多戰略性新興產業和未來產業的優秀項目，創建更好的有利於天使投資行業和初創期企業發展的生態環境。

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