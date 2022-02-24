渣打中國公布，與深圳市天使投資引導基金管理有限公司（深圳天使母基金管理公司）簽署戰略合作協議，雙方將在跨境金融、資金托管、生態建設，和推動渣打香港與深圳天使母基金管理公司設立天使子基金等方面開展合作，建立大灣區中小科創企業孵化生態系統。
根據協議，雙方將以各自資源，遵循市場化原則建立戰略合作夥伴關系。雙方將探討國際化跨境金融服務的合作，通過聯動關聯機構，涵蓋境內外資金托管、貿易融資、項目融資、銀團貸款、債券的發行與承銷等業務，及以渣打創投香港創新實驗室，推介深圳創新創業優勢等服務。渣打指，截至2020年底，廣東省有超過5.3萬間高新技術企業，較2017年增加了近2萬間。深圳作為全國科創中心，吸引大量內地頂尖科技企業落戶。
渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟表示，非常高興能與國內規模最大的天使投資類政府引導基金合作。該行將充分發揮國際銀行的優勢和經驗，與深圳天使母基金共同推動構建多元化、跨區域、國際化的科技創新投融資體系，支持更多中小型科創企業成長為具有全球競爭力的標桿企業。
深圳天使母基金管理公司總經理李新建表示，渣打中國是首家與深圳天使母基金簽署戰略合作協議的外資銀行，合作將有利於吸引更多具有國際影響力的優質機構到深圳聚集，投資更多戰略性新興產業和未來產業的優秀項目，創建更好的有利於天使投資行業和初創期企業發展的生態環境。
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