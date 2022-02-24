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汽車之家去年賺近22.5億人幣 按年挫逾三成

內地汽車消費者線上服務平台汽車之家（2518）宣布，截至去年12月底止，集團全年淨利潤為22.49億元（人民幣，下同），較對上一年同期34.05億元，按年下跌34%。集團派發每股普通股0.1325美元股息。

集團去年淨收入為72.37億元，較2020年86.59億元減少16.4%。按業務劃分，媒體服務去年收入達20.11億元，按年急挫41.8%；主要由於車企受全球芯片短缺及原材料漲價持續影響，相應調整了其廣告預算，導致平均每間車企廣告主貢獻收入有所減少。另線索服務收入29.88億元，按年同樣減少6.6%。不過，受天天拍車併表帶動，在線營銷及其他收入年內錄得22.38億元，同比上漲11.6%。

單計去年第四季，集團季度利潤為2.68億元，較2020年同期11.47億元，按年大減76.6%。期內淨收入錄16.94億元，同比下跌逾三成。

汽車之家今日收報50.6元，跌2.13%，創上市新低。

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