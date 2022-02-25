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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 升穿0.183%

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升1.51點子至0.18399%，是2022年2月9日後最高，當日報0.19054%。

港元現報7.808元無升跌，曾貶值最多6點子，報7.8086元，亦曾升值最多17點子，報7.8063元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.92點子至0.06458%；1星期HIBOR升3.93點子至0.12726%；2星期HIBOR升2.76點子至0.13095%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.98點子至0.43815%；6個月期HIBOR升1.67點子至0.64601%；12個月期HIBOR升2.15點子至1.05869%。

美元指數現報96.947貶值0.19點或0.2%。

美元1個月期LIBOR報0.18686%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0029%，連續2日擴闊，利差是2022年2月16日後最高，當日差距為0.0082%

對上一次連續2日擴闊，是2022年2月21日，當日利差報-0.008%。

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