俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家至今只以制裁方式應對，彭博社分析指，俄羅斯近年積極去美元化，擺脫美元對其經濟和金融市場的「把持」，有助削弱西方制裁的效力。
彭博社報道指，俄羅斯已大幅削減其美元儲備，2021年僅佔中央銀行儲備的16%，遠低於四年前的40%以上；美國國債持有量亦較2010年峰值減少近98%；並從主權財富基金中移除美元資產。
今一波制裁，從3月開始美國禁止在二級市場購買新發行的任何俄羅斯主權債券。彭博社報道認為，俄羅斯之前減輕對美元依賴的努力，可能削弱這些制裁措施的影響，並可能為普京爭取時間來承受更嚴厲的制裁，至少支撐一段時間。
此外，隨著油價上升，以及一些俄羅斯石油出口合約現在以歐元計價，俄羅斯進入海外金融市場的需求可能已下降。東方匯理資產管理的外匯策略主管Paresh Upadhyaya認為，「俄國人實際上並不需要發行債券」，「如果把他們的外匯存底與他們的福利基金結合起來，出現國際收支危機的可能性就為零」。
國家福利基金是一隻由石油提供資金的主權財富基金，管理超過1700億美元，並構成俄羅斯儲備的一部分，自2021年6月以來沒再持有美元資產。
另一方面，俄羅斯央行估計該國1月份經常項目順差達到190億美元的紀錄高位，比2021年同期成長了一倍多。
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