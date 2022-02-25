彭博社報道指，俄羅斯已大幅削減其美元儲備，2021年僅佔中央銀行儲備的16%，遠低於四年前的40%以上；美國國債持有量亦較2010年峰值減少近98%；並從主權財富基金中移除美元資產。

今一波制裁，從3月開始美國禁止在二級市場購買新發行的任何俄羅斯主權債券。彭博社報道認為，俄羅斯之前減輕對美元依賴的努力，可能削弱這些制裁措施的影響，並可能為普京爭取時間來承受更嚴厲的制裁，至少支撐一段時間。

此外，隨著油價上升，以及一些俄羅斯石油出口合約現在以歐元計價，俄羅斯進入海外金融市場的需求可能已下降。東方匯理資產管理的外匯策略主管Paresh Upadhyaya認為，「俄國人實際上並不需要發行債券」，「如果把他們的外匯存底與他們的福利基金結合起來，出現國際收支危機的可能性就為零」。

國家福利基金是一隻由石油提供資金的主權財富基金，管理超過1700億美元，並構成俄羅斯儲備的一部分，自2021年6月以來沒再持有美元資產。

另一方面，俄羅斯央行估計該國1月份經常項目順差達到190億美元的紀錄高位，比2021年同期成長了一倍多。

其他報道

滬深三大指數半日高收 上證收漲18點

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 升穿0.183%

Tesla計劃啟動上海新工廠建設

聯儲局Waller 若數據強勁 3月或加息50基點 美債息升

俄烏戰爭 彭博：俄羅斯富豪身家一日蒸發共390億美元

小米曾跌逾3% 原計劃昨日於烏克蘭舉辦新手機發布會

半導體行業協會：晶片短缺不會因烏克蘭危機惡化

滬深三大指數高開 人行進行3000億人民幣逆回購

恒指今早高開6點 科指升1.7% 匯控跌3.4%

港股ADR升21點 夜期低水147點 美期跌 亞股、油金、美10年債息升

美國制裁俄羅斯銀行、實施出口管制 拜登：制裁是向普京施壓的長期性工具

中國金茂分拆金茂服務

對俄制裁未涉能源和Swift 美股止跌回升 道指升92點 曾挫859點