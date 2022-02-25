對經濟影響方面，認為對烏克蘭和俄羅斯的附帶損害最為嚴重。歐洲受影響最大，美國和亞洲較少，對許多新興市場的影響則在兩者之間。對世界其他地區的經濟影響可能來自大宗商品價格上漲，推高通脹而損害增長，出現輕微滯脹。但是，如果衝突和緊張局勢升級到俄羅斯被排除在西方支付和快速通訊系統之外的地步，就像伊朗一樣，能源供應中斷可能會導致嚴重的滯脹衝擊。歐洲40%天然氣、一半的固體燃料（包括煤炭），約四分之一石油供應來自俄羅斯。

貨幣政策方面，認為將稍為舒緩主要央行的鷹派立場——美聯儲傾向於在三月加息25個基點，歐洲央行將保持觀望。

投資市場方面，認為期內市場將繼續高度波動，但注意到過去的衝突往往為長期投資者提供了良好的切入點。鑑於波動性和不確定性加劇，戰爭（以及滯脹風險）加強了投資組合多樣化的理由。

長遠影響方面，認為在涉及國家利益和意識形態時，看到外交經濟政策側重於減少或至少管控國家安全風險，不再鼓勵經濟和金融一體化，從而增加雙邊或多邊依存並增加衝突成本。

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