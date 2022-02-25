恒指今早高開6點後曾升最多145點，午後跌幅擴大至183點，全日高低波幅329點。

恒指收市跌134點或0.59%，報22767點，成交金額1426億元，較上日減少19.36%；國指跌39點或0.49%，報7991點。恒生科技指數收報5112點，升0.84%。

藍籌25隻升，37隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升4.92%，收報5.33元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.76%，收報4.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報19.96元，升7.08%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低22.1元，收報22.25元，跌1.55%。

恒指10天線(23977.07點)向下逼近50天線(23864.33點)，恒指續低於主要平均線，最近為50天線。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5378.68點)。

北水南下合計淨流入31.07億元，較上日增加212.48%，連續第3日流入，累計流入55.6億元，對上一次連續3日淨流入是1月7日。南水北上合計淨流入63.85億元人民幣，終止連續1日流出。

一周表現

恒指本周累跌6.41%或1560點，跌幅是2020年3月13日後最大，當時收市跌幅為8.08%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是2021年11月5日；本周表現最佳的是百威（1876），累升7.58%，其次為藥明生物（2269）及恒隆地產（0101），分別升2.64%及2.57%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌11.88%，其次為金沙中國（1928）及恒生（0011），分別跌11.64%及10.66%。

國指本周累跌6.4%或546點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為6.57%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是2021年12月24日；本周表現最佳的是信達生物（1801），累升2.64%，其次為京東物流（2618）及農夫山泉（9633），分別升2.24%及0.94%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌21.86%，其次為恒大物業（6666）及阿里巴巴（9988），分別跌12.27%及11.88%。

科指本周累跌6.7%或367點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為9.86%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是2021年12月24日；本周表現最佳的是ASM PACIFIC（0522），累升8.1%，其次為華虹半導體（1347）及聯想（0992），分別升5.66%及2.46%。而表現最差的是微盟（2013），累跌18.17%，其次為眾安在綫（6060）及嗶哩嗶哩（9626），分別跌13.75%及13.29%。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.8%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為3.69%。低見22718.15點，是1月6日22709.6點後最低。今日收市報22767.18點，是2021年12月20日後收市新低，當日報22744.86點。連跌2日，累計跌893.1點，對上一次連跌2日是2月21日。

科指曾升最多2.76%，是2月9日後最大升幅，當日升幅為3.89%。高見5209.67點，是2月24日5210.72點後最高。今日收市報5112.62點，是2月23日後收市新高，當日報5299.24點。

國指曾跌最多0.67%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為4.17%。低見7977.02點，是2月24日7970.69點後最低。今日收市報7991.64點，是2016年2月29日後收市新低，當日報7916.34點。連跌2日，累計跌325.58點，對上一次連跌2日是2月21日。

個股表現

小米（1810）曾跌逾3%，原計劃昨日於烏克蘭舉辦新手機發布會。見52周低14.48元，收報14.74元，跌1.47%。

多間公司公布業績，績前表現如下，理想汽車（2015）收報108.7元，升4.02%。新世界發展（0017）收報31.5元，跌1.1%。新創建集團（0659）收報7.61元，跌0.52%。和記電訊香港（0215）收報1.32元，升3.13%。

中國金茂（0817）分拆金茂服務。收報2.71元，跌3.21%。

中海油（0883）申請回A獲中證監批准。收報9.8元，跌3.16%。

汽車之家（2518）去年賺近22.5億人幣，按年挫逾三成。創上市新低，見50.45元，收報51.6元，升1.98%。

泰加（6161）：獲主要股東吳宇提供7.5億美元循環融資，供海外收購保險公司。停牌。

阿里（9988）上季淨利潤446億人幣勝預期，績前挫逾6%穿110元「鐵底」。收報105.3元，升0.38%。

新世界百貨中國（0825）中期虧轉盈賺逾2億，不派息。收報1.24元，升0.81%。

電訊盈科（0008）全年轉賺10.39億元，免費電視受惠MIRROR潮首錄盈利。收報4.36元，升5.83%。

有線寬頻（1097）旗下免費電視業務奇妙電視獲准使用無線頻譜播放節目，擬11月新增一頻道。收報0.047元，跌2.08%。

太平洋航運（2343）去年扭虧賺8.45億美元，末期息連特別息達0.6港元。收報3.87元，無升跌。

港交所（0388）歐冠昇：今年全年新股上市數目或少於去年。見52周低385元，收報390元，跌1.17%。

香港電訊（6823）去年少賺9.3%，MIRROR推動5G客量增至68萬。收報10.64元，跌0.56%。

領展（0823）：2月初起開展1.2億元「商戶同舟計劃」。收報63.5元，跌0.47%。

豐盛生活服務（0331）中期少賺近五成，派息每股20.9仙。收報5.76元，升0.52%。

網易（9999）上季收入244億人幣勝預期，績前收跌1.84%。收報146.3元，升1.32%。

新地（0016）基礎溢利跌12%賺148億，中期息1.25元按年持平。見52周低92.15元，收報92.65元，跌1.38%。

破頂股表現

破頂股包括，精熙國際（2788）創52周高，見1元，收報0.99元，升1.02%；魯証期貨（1461）創52周高，見0.88元，收報0.87元，升7.41%。

破底股方面

破底股包括，佳兆業（1638）創上市新低，見0.72元，收報0.73元，跌2.67%；當代置業（1107）創上市新低，見0.122元，收報0.126元，跌3.08%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌2.2%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.155元，收報0.165元，升5.1%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.52元，收報4.52元，跌0.88%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.18元，收報5.34元，升1.71%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見3.19元，收報3.23元，跌1.22%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.74元，收報0.74元，跌1.33%；汽車之家（2518）創上市新低，見50.45元，收報51.6元，升1.98%；寶尊電商（9991）創上市新低，見25.15元，收報27.7元，無升跌；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.155元，收報0.167元，升6.37%；美圖公司（1357）創上市新低，見1.21元，收報1.27元，升0.79%；南方通信（1617）創上市新低，見0.104元，收報0.111元，跌0.89%；汽車之家（2518）創上市新低，見50.45元，收報52.6元，升3.95%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見6.26元，收報6.35元，跌2.16%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.72元，收報0.72元，跌4%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.078元，收報0.083元，無升跌；金輪天地（1232）創上市新低，見0.132元，收報0.133元，跌16.88%；清晰醫療（1406）創上市新低，見1.36元，收報1.44元，跌0.69%；寶龍地產（1238）見52周低3.81元，收報3.83元，跌3.28%；融創（1918）見52周低7.74元，收報7.81元，跌3.34%；新城發展（1030）見52周低4.34元，收報4.35元，跌3.33%；龍光地產（3380）見52周低2.65元，收報2.7元，跌15.63%；時代中國（1233）見52周低2.6元，收報2.61元，跌1.51%；中駿集團（1966）見52周低1.6元，收報1.61元，跌1.23%；朗詩（0106）見52周低0.215元，收報0.22元，升2.33%；瑞聲（2018）見52周低22.1元，收報22.25元，跌1.55%；小米（1810）見52周低14.48元，收報14.74元，跌1.47%；信德（0242）見52周低1.97元，收報2元，升1.01%；飛魚科技（1022）見52周低0.295元，收報0.3元，跌3.23%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.88元，收報2.9元，跌1.36%；長江生命科技（0775）見52周低0.69元，收報0.69元，無升跌；開拓藥業（9939）見52周低0.69元，收報0.69元，升9.97%；碧生源（0926）見52周低0.69元，收報0.69元，跌1.25%；暢捷通（1588）見52周低5.82元，收報6.5元，升7.26%；九龍倉置業（1997）見52周低34.15元，收報35.1元，升0.72%；新鴻基地產（0016）見52周低92.15元，收報92.65元，跌1.38%；譽宴（1483）見52周低0.98元，收報1.1元，升6.8%；越秀房託（0405）見52周低3.19元，收報3.19元，跌0.62%；冠君（2778）見52周低3.55元，收報3.55元，跌2.74%；閱文（0772）見52周低41.35元，收報41.45元，跌1.31%；中電華大科技（0085）見52周低0.66元，收報0.66元，跌1.49%；中國太平（0966）見52周低9.45元，收報9.48元，跌1.76%。

異動股

上升異動股，包括，強泰環保（1395）收報0.178元，升18.67%；冠軍科技集團（0092）收報0.097元，升18.29%；明發（0846）收報0.445元，升17.11%；東瀛遊（6882）收報0.435元，升16%；安山金控（0033）收報1.8元，升13.92%；華能國電（0902）收報4.46元，升13.78%；榮昌生物（9995）收報62.1元，升12.7%；中國電力（2380）收報4.26元，升12.11%；開拓藥業（9939）見52周低0.69元，收報0.69元，升9.97%；固生堂（2273）收報40.85元，升9.66%；兗煤澳洲（3668）收報19.78元，升9.65%。

下跌異動股，包括，金輪天地（1232）創上市新低，見0.132元，收報0.133元，跌16.88%；龍光地產（3380）見52周低2.65元，收報2.7元，跌15.63%；普天通信（1720）收報0.275元，跌12.7%；太睿國際控股（1010）收報2.54元，跌10.25%；渝太地產（0075）收報1.47元，跌9.26%；易居企業（2048）收報1.33元，跌7.64%；兗煤（1171）收報18.4元，跌7.54%；南方錳業（1091）收報1.29元，跌7.19%；中煤能源（1898）收報4.68元，跌6.02%；時代集團（1023）收報0.51元，跌5.56%。

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