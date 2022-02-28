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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日升穿0.2% 見逾2個月高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升1.67點子至0.20071%，是2021年12月15日後最高，當日報0.20458%。對上一次連升4日是2022年1月19日，當日拆息報0.155%。

港元現報7.8131元貶值49點子，曾貶值最多53點子，報7.8135元，亦曾升值最多11點子，報7.8071元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.58點子至0.11036%；1星期HIBOR升1.64點子至0.14363%；2星期HIBOR升1.58點子至0.14679%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.02點子至0.43792%；6個月期HIBOR跌0.77點子至0.63833%；12個月期HIBOR升1.01點子至1.06875%。

美元指數現報97.325升值0.71點或0.73%。

美元1個月期LIBOR報0.23057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0299%，終止連續4日收窄，利差是2022年2月23日後最高，當日差距為-0.0292%

對上一次終止連續4日收窄，是2022年2月18日，當日利差報-0.0203%。

 

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