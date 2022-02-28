恒指半日跌315點或1.38%，報22452點，成交金額725億元；國指跌92點或1.15%，報7899點。恒生科技指數收報5040點，跌1.41%。

藍籌9隻升，55隻下跌，0隻無升跌。網易（9999）升5.26%，收報154元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌6.33%，收報14.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報154元，升5.26%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報28.95元，跌5.85%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23766.63點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5332.5點)。

北水南下合計淨流入13.33億元，較上日減少57.83%，連續第4日流入，累計流入69.46億元，對上一次連續4日淨流入是2022年1月10日。南水北上合計淨流出3.54億元人民幣，終止連續1日流入。

外圍表現

道期現跌1.788%；標期現跌2.56%；納期現跌2.84%。

紐油現升5.47%或5美元，報96.6美元；布油現升4.53%或4.44美元，報102.37美元；金價現升0.92%或17.47美元，報1906.81美元。

美國10年期債息現跌3.45%或0.0677厘，報1.894厘。

在岸人民幣現升值0.1%或0，報6.3111；離岸人民幣現升值0.01%或0，報6.3129；每美元兌日圓現升值0%或0，報115.55；美元指數現升0.73%或0.71點，報97.329點。

個股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報80元，跌0.12%。澳博（0880）見52周低4.38元，收報4.39元，跌4.57%。信義能源（3868）收報3.9元，升0.26%。信義玻璃（0868）收報20.65元，跌1.67%。信義光能（0968）收報13.62元，跌3.81%。

聯想控股（3396）發盈喜，純利按年增不低於42%。收報10.98元，跌7.89%。

叙福樓（1978）：旗下所有餐廳今起暫停營運，期望將會是短暫的。收報0.86元，跌7.53%。

蔚來汽車將以介紹方式在港第二上市。小鵬汽車（9868）收報132元，跌2.94%。理想汽車（2015）收報109元，跌0.46%。吉利（0175）見52周低14.16元，收報14.2元，跌6.33%。比亞迪（1211）收報237元，升0.42%。

大家樂集團（0341）宣布，大家樂一粥麵周二起全日停堂食。見52周低11.9元，收報11.96元，跌6.56%。

正榮地產（6158）表示，大股東1.4億股擔保權益股份被出售。創上市新低，見0.66元，收報0.66元，跌7.04%。

安山金控（0033）中期扭虧，1月初向吳宇償還1.61億美元。收報1.8元，無升跌。

鷹君（0041）去年虧損收窄至5億，末期息50仙及特別息50仙。收報19.8元，跌2.7%。

華潤醫療（1515）發盈喜，料全年盈利增30%。收報4.38元，跌4.78%。

Okura Holdings（1655）轉虧，中期蝕3.3億日圓。收報0.52元，無升跌。

中國恒大（3333）售4項目股權予光大信託、五礦信託，。收報1.52元，跌1.94%。

和記電訊（0215）去年少賺近99%，息5.21仙，稱考慮明年中期派特別息。收報1.27元，跌3.79%。

世界華文媒體（0685）第三季多賺21%，不派息，首三季虧轉盈。收報0.28元，無升跌。

太古地產（1972）宣布，兩商場關閉表列處所租戶免租，個別租戶只收營業額分紅。收報19.9元，跌0.3%。

理想汽車（2015）去年虧損擴大至3.22億人幣，交付量錄逾9萬輛。收報109元，跌0.46%。

萬華媒體（0426）第三季虧損擴大，撇除一次性項目則虧損收窄，不派息。收報0.218元，無升跌。

鳳凰衛視（2008）預計去年度虧損收窄至約5億元。收報0.39元，跌4.88%。

新創建（0659）半年核心盈利增5%，中期息0.3元。收報7.65元，升0.53%。

新世界發展（0017）中期多賺41%，息56仙。收報31.2元，跌0.95%。

破頂股表現

破頂股包括，中國建築（3311）創52周高，見11.1元，收報10.72元，跌0.56%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見100.7元，收報101.9元，跌3.23%；奧園健康（3662）創上市新低，見2.14元，收報2.15元，跌4.02%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.32元，收報2.36元，跌2.88%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.7元，收報0.7元，跌2.78%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.58元，收報1.59元，跌3.05%；融信中國（3301）創上市新低，見2.53元，收報2.54元，跌2.31%；明發（0846）創上市新低，見0.35元，收報0.35元，跌7.89%；中梁（2772）創上市新低，見3.05元，收報3.06元，跌0.33%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.4元，收報0.405元，跌2.41%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.43元，收報0.455元，升4.6%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.32元，收報1.34元，跌2.9%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見5.03元，收報5.24元，跌10.88%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.89元，收報2.9元，跌6.15%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.92元，收報13.92元，跌7.08%；三葉草生物（2197）創上市新低，見7.53元，收報7.89元，跌0.5%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見3.13元，收報3.14元，跌1.88%；康聖環球（9960）創上市新低，見2.9元，收報2.98元，跌8.31%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見28.55元，收報30元，無升跌；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.71元，收報0.71元，跌2.74%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.01元，收報3.26元，跌0.31%；VESYNC（2148）創上市新低，見5.05元，收報5.12元，跌3.21%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見6.05元，收報6.09元，跌4.09%；雲音樂（9899）創上市新低，見99.95元，收報102元，跌12.82%；醫渡（2158）創上市新低，見10.8元，收報10.84元，跌5.24%；盈大地產（0432）創上市新低，見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；佳兆業美好（2168）見52周低10.02元，收報10.02元，跌4.57%；中國動向（3818）見52周低0.59元，收報0.59元，跌1.67%；合景泰富（1813）見52周低3.6元，收報3.63元，跌3.71%；寶龍地產（1238）見52周低3.49元，收報3.64元，跌2.15%；融創（1918）見52周低6.41元，收報6.46元，跌15.56%；新城發展（1030）見52周低4.04元，收報4.08元，跌5.12%；龍光地產（3380）見52周低2.53元，收報2.54元，跌4.51%；時代中國（1233）見52周低2.48元，收報2.49元，跌3.86%；奧園（3883）見52周低1.29元，收報1.3元，跌3.7%；中駿集團（1966）見52周低1.53元，收報1.54元，跌3.75%；朗詩（0106）見52周低0.212元，收報0.212元，跌6.19%；招商證券（6099）見52周低9.9元，收報9.91元，跌1.29%；通達（0698）見52周低0.154元，收報0.156元，跌3.7%；瑞聲（2018）見52周低20.8元，收報21元，跌5.62%；比亞迪電子（0285）見52周低21.35元，收報21.65元，跌2.91%；小米（1810）見52周低14.38元，收報14.38元，跌2.44%；希望教育（1765）見52周低0.78元，收報0.79元，跌3.66%；新濠國際發展（0200）見52周低8.09元，收報8.21元，跌3.98%；澳博（0880）見52周低4.38元，收報4.39元，跌4.57%；信德（0242）見52周低1.94元，收報1.95元，跌2.5%；IGG（0799）見52周低4.54元，收報4.58元，跌4.58%；心動公司（2400）見52周低24.6元，收報24.7元，跌1.98%；飛魚科技（1022）見52周低0.29元，收報0.29元，跌4.92%；吉利（0175）見52周低14.16元，收報14.2元，跌6.33%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.088元，升11.39%；山東墨龍（0568）收報4.7元，升11.11%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.157元，升10.56%；南方錳業（1091）收報1.41元，升9.3%；普天通信（1720）收報0.3元，升9.09%；強泰環保（1395）收報0.19元，升8.57%；中國物流（1589）收報4.35元，升7.94%；雄岸科技（1647）收報0.193元，升7.22%；太平洋航運（2343）收報4.13元，升6.72%；騰盛博藥（2137）收報14.22元，升6.12%。

下跌異動股，包括，旭通（1826）收報0.121元，跌16.55%；融創（1918）見52周低6.41元，收報6.46元，跌15.56%；中視金橋（0623）收報1元，跌13.04%；雲音樂（9899）創上市新低，見99.95元，收報102元，跌12.82%；俄鋁（0486）收報5.75元，跌12.21%；培力控股（1498）收報0.82元，跌11.83%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見5.03元，收報5.24元，跌10.88%；滔搏（6110）收報7.64元，跌10.75%；敏實集團（0425）收報26.75元，跌9.93%；匯安智能科技（8379）收報0.15元，跌9.64%。

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