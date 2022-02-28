恒指收市跌54點或0.24%，報22713點，成交金額1534億元，較上日增加7.55%，是24日1769.57億元成交後最多；國指升32點或0.4%，報8023點。恒生科技指數收報5118點，升0.11%。

藍籌25隻升，39隻下跌，0隻無升跌。網易（9999）升4.24%，收報152.5元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌5.14%，收報4.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報56元，升6.46%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報15.34元，跌6.23%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23792.72點)；科指續低於主要平均線，最近為10天線(5340.27點)。

北水南下合計淨流入8.83億元，較上日減少72.05%，連續第4日流入，累計流入64.97億元，對上一次連續4日淨流入是2022年1月10日。南水北上合計淨流入20.47億元人民幣，較上日減少67.94%，連續第2日流入，累計流入84.32億元。

1個月表現

恒指本月累跌4.58%或1089點，跌幅是2021年11月30日後最大，當時收市跌幅為7.49%；本月表現最佳的是百威（1876），累升18%，其次為信義光能（0968）及蒙牛（2319），分別升13.87%及10.33%。而表現最差的是美團（3690），累跌21.58%，其次為藥明生物（2269）及港交所（0388），分別跌15.4%及13.87%。

國指本月累跌3.9%或326點，跌幅是2021年11月30日後最大，當時收市跌幅為6.62%；本月表現最佳的是蒙牛（2319），累升10.33%，其次為比亞迪（1211）及信達生物（1801），分別升7.23%及6.88%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌33.12%，其次為美團（3690）及中國飛鶴（6186），分別跌21.58%及13.54%。

科指本月累跌5.51%或298點，跌幅是2021年12月31日後最大，當時收市跌幅為5.93%；科指連跌4個月，對上一次連跌4個月，是指數推出前的2018年9月28日；本月表現最佳的是萬國數據（9698），累升17.03%，其次為ASM PACIFIC（0522）及金蝶（0268），分別升10.34%及8.73%。而表現最差的是美團（3690），累跌21.58%，其次為金山軟件（3888）及海爾智家（6690），分別跌16.55%及12.24%。

俄羅斯受制裁，俄鋁（0486）收報5.47元，跌16.49%。

午後消息股表現

HKTVmall母企香港科技探索（1137）表示，HKTVmall邀食肆做自取點至今收到100個查詢。收報8.3元，跌1.43%。

路透：東風（0489）稱歐美制裁暫對其在俄業務影響不大。收報6.71元，跌0.59%。

時代集團（1023）上半年核心扭虧賺4400萬元，中期息2仙。收報0.52元，升1.96%。

中電（0002）去年少賺26%，第4次中期息1.21元。收報79.55元，跌0.69%。

水大光 （1857） 務去年純利升17%，全年派息12.58仙。收報1.82元，升1.11%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，澳博（0880）見52周低4.32元，收報4.4元，跌4.35%。信義能源（3868）收報4元，升2.83%。信義玻璃（0868）收報20.75元，跌1.19%。信義光能（0968）收報14.12元，跌0.28%。

聯想控股（3396）發盈喜，純利按年增不低於42%。收報10.98元，跌7.89%。

叙福樓（1978）：旗下所有餐廳今起暫停營運，期望將會是短暫的。收報0.86元，跌7.53%。

蔚來汽車將以介紹方式在港第二上市。小鵬汽車（9868）收報135.1元，跌0.66%。理想汽車（2015）收報110.1元，升0.55%。吉利（0175）見52周低14.16元，收報14.42元，跌4.88%。比亞迪（1211）收報237.4元，升0.59%。

大家樂集團（0341）宣布，大家樂一粥麵周二起全日停堂食。見52周低11.9元，收報11.98元，跌6.41%。

正榮地產（6158）表示，大股東1.4億股擔保權益股份被出售。創上市新低，見0.66元，收報0.67元，跌5.63%。

安山金控（0033）中期扭虧，1月初向吳宇償還1.61億美元。收報1.81元，升0.56%。

鷹君（0041）去年虧損收窄至5億，末期息50仙及特別息50仙。收報19.74元，跌3%。

華潤醫療（1515）發盈喜，料全年盈利增30%。收報4.39元，跌4.57%。

Okura Holdings（1655）轉虧，中期蝕3.3億日圓。收報0.52元，無升跌。

中國恒大（3333）售4項目股權予光大信託、五礦信託。收報1.6元，升3.23%。

和記電訊（0215）去年少賺近99%，息5.21仙，稱考慮明年中期派特別息。收報1.29元，跌2.27%。

世界華文媒體（0685）第三季多賺21%，不派息，首三季虧轉盈。收報0.28元，無升跌。

太古地產（1972）宣布，兩商場關閉表列處所租戶免租，個別租戶只收營業額分紅。收報20.3元，升1.7%。

理想汽車（2015）去年虧損擴大至3.22億人幣，交付量錄逾9萬輛。收報110.1元，升0.55%。

萬華媒體（0426）第三季虧損擴大，撇除一次性項目則虧損收窄，不派息。收報0.205元，跌5.96%。

鳳凰衛視（2008）預計去年度虧損收窄至約5億元。收報0.395元，跌3.66%。

新創建（0659）半年核心盈利增5%，中期息0.3元。收報7.67元，升0.79%。

新世界發展（0017）中期多賺41%，息56仙。收報31.25元，跌0.79%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見220元，收報220元，升7.74%；匯通達（9878）創上市新高，見49元，平上市低位43元，收報48元，升11.63%；中國建築（3311）創52周高，見11.1元，收報10.98元，升1.86%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見100.7元，收報104.2元，跌1.04%；奧園健康（3662）創上市新低，見2.14元，收報2.27元，升1.34%；彩生活（1778）創上市新低，見0.78元，收報0.78元，跌8.24%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.32元，收報2.35元，跌3.29%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.69元，收報0.71元，跌1.39%；美的置業（3990）創上市新低，見11.04元，收報11.44元，跌0.17%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.58元，收報1.59元，跌3.05%；融信中國（3301）創上市新低，見2.47元，收報2.48元，跌4.62%；明發（0846）創上市新低，見0.35元，收報0.35元，跌7.89%；中梁（2772）創上市新低，見3.05元，收報3.06元，跌0.33%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.4元，收報0.41元，跌1.2%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.43元，收報0.43元，跌1.15%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.32元，收報1.33元，跌3.62%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見5.03元，收報5.3元，跌9.86%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.88元，收報3元，跌2.91%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.92元，收報14.1元，跌5.87%；三葉草生物（2197）創上市新低，見7.53元，收報7.6元，跌4.16%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見3.11元，收報3.15元，跌1.56%；康聖環球（9960）創上市新低，見2.9元，收報3.09元，跌4.92%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見28.55元，收報30元，無升跌；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.71元，收報0.72元，跌1.37%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.01元，收報3.18元，跌2.75%；VESYNC（2148）創上市新低，見5.05元，收報5.42元，升2.46%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見6.05元，收報6.18元，跌2.68%；雲音樂（9899）創上市新低，見99.95元，收報107.4元，跌8.21%；佳兆業美好（2168）見52周低10.02元，收報10.5元，無升跌；中國動向（3818）見52周低0.59元，收報0.59元，跌1.67%；合景泰富（1813）見52周低3.58元，收報3.65元，跌3.18%；寶龍地產（1238）見52周低3.49元，收報3.73元，升0.27%；融創（1918）見52周低6.3元，收報6.4元，跌16.34%；新城發展（1030）見52周低4.01元，收報4.12元，跌4.19%；龍光地產（3380）見52周低2.45元，收報2.6元，跌2.26%；時代中國（1233）見52周低2.48元，收報2.53元，跌2.32%；奧園（3883）見52周低1.29元，收報1.3元，跌3.7%；中駿集團（1966）見52周低1.53元，收報1.57元，跌1.88%；朗詩（0106）見52周低0.212元，收報0.221元，跌2.21%；招商證券（6099）見52周低9.85元，收報9.85元，跌1.89%；通達（0698）見52周低0.15元，收報0.152元，跌6.17%；瑞聲（2018）見52周低20.8元，收報21.4元，跌3.82%；比亞迪電子（0285）見52周低21.35元，收報21.9元，跌1.79%；小米（1810）見52周低14.38元，收報14.66元，跌0.54%；希望教育（1765）見52周低0.78元，收報0.79元，跌3.66%；新濠國際發展（0200）見52周低7.75元，收報7.75元，跌9.36%；澳博（0880）見52周低4.32元，收報4.4元，跌4.35%；信德（0242）見52周低1.94元，收報1.99元，跌0.5%；IGG（0799）見52周低4.54元，收報4.67元，跌2.71%；心動公司（2400）見52周低24.5元，收報25.15元，跌0.2%；飛魚科技（1022）見52周低0.285元，收報0.295元，跌3.28%；吉利（0175）見52周低14.16元，收報14.42元，跌4.88%。

異動股

上升異動股，包括，金輝（0137）收報1.4元，升12.9%；中國新城鎮（1278）收報0.096元，升11.63%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.126元，升11.5%；凱知樂（2122）收報0.265元，升11.34%；百盛商業（3368）收報0.211元，升11.05%；山東墨龍（0568）收報4.69元，升10.87%；中國有贊（8083）見52周低0.219元，收報0.249元，升10.18%；海倫司（9869）收報18.72元，升8.96%；騰盛博藥（2137）收報14.58元，升8.81%；新世紀醫療（1518）收報1.08元，升8%。

下跌異動股，包括，WAC（8619）收報0.099元，跌19.51%；強泰環保（1395）收報0.145元，跌17.14%；俄鋁（0486）收報5.47元，跌16.49%；融創（1918）見52周低6.3元，收報6.4元，跌16.34%；敏捷控股（0186）見52周低0.39元，收報0.39元，跌16.13%；建業地產（0832）見52周低0.64元，收報0.64元，跌14.67%；匯安智能科技（8379）收報0.142元，跌14.46%；中視金橋（0623）收報1元，跌13.04%；比高（8220）收報0.023元，跌11.54%；太平洋酒吧（8432）收報0.055元，跌11.29%。

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