金管局公布今年1月的住宅按揭統計調查結果，新申請貸款個案較去年12月按月減少2.9%，至10501宗。
今年1月新批出的按揭貸款額，較去年12月減少4.7%至422億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少21.1%，至70億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少2.9%，至240億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加4.7%，至113億元。1月新取用按揭貸款額，則較去年12月減少13.7%，至313億元。
新批按揭貸款計劃仍以H按為主，1月佔比為96.5%，按月微降0.7個百分點，P按的新批按揭貸款所佔比例為1.6%，按月增0.4個百分點。此外，截至1月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6 %至17468億元，按揭貸款拖欠比率微降至0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。
《明報》財富投資管理問卷2022
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