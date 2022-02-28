moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港1月新貸款申請按月減2.9%至1.05萬宗

金管局公布今年1月的住宅按揭統計調查結果，新申請貸款個案較去年12月按月減少2.9%，至10501宗。

今年1月新批出的按揭貸款額，較去年12月減少4.7%至422億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少21.1%，至70億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少2.9%，至240億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加4.7%，至113億元。1月新取用按揭貸款額，則較去年12月減少13.7%，至313億元。

新批按揭貸款計劃仍以H按為主，1月佔比為96.5%，按月微降0.7個百分點，P按的新批按揭貸款所佔比例為1.6%，按月增0.4個百分點。此外，截至1月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6 %至17468億元，按揭貸款拖欠比率微降至0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。

 

 

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

景順：制裁俄羅斯 或加強人民幣國際化 削弱美元信心

俄部分銀行被排除出SWIFT 外交部：中俄繼續開展正常貿易合作

WeChat Pay HK與康業合作  引入繳交物業管理費功能

【有片：埋身擊】加密貨幣未上破阻力 後市仍不能太過樂觀

龍湖委任邵明曉為副主席 陳序平為首席執行官

摩根大通：俄羅斯全年經濟料萎縮3.5% 次季經濟按季萎縮20%

恒指收市跌54點 3日累跌947點 科指國指止跌回升 北水第4日流入

戶戶送組員工義工團隊  將600份防疫套裝送到社區長者府上

HKTVmall邀食肆做自取點至今收到100個查詢

路透：東風稱歐美制裁暫對其在俄業務影響不大

滬指以日中最高位收市 兩市成文額9491億人幣

10Life：重症新冠康復者投醫療保 多需個別額外核保

俄羅斯央行將基準利率從9.50%上調至20% 盧布開市下跌8%