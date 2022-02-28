公司指，由於變異病毒Omicron肆虐全球，其傳播力之強，對一通的營運出現空前嚴峻，所以在情況繼續變壞之前作出結業的決定。一通又指，近日香港疫情確診數字急速上升，公司已有數位員工感染此症，亦有其他員工的同住家人得病，相信該批員工染疫機會極高。確診染病的員工在康復前不能履行職務，以致公司的人力資源出現短缺；若疫情未有改善，其營運有可能出現癱瘓，故此，希望在最差狀況來臨前確保客戶有序地取回資產。

由3月1日起，只持現金的客戶，一通會逐一將全數資金退回客戶的銀行戶口。持有證券的客戶可於一通網以經紀交收指示（SI）或投資者戶口交收指示（ISI）轉倉，公司將豁免一通及港交所的提貨收費，惟不包括收貨經紀及其港交所的收費。

若客戶選擇提取股票證書，公司將豁免其提貨收費，但仍會收取港交所（0388）的提貨收費，若客戶戶口內的現金不足支付港交所的提貨收費，公司會沽出客戶證券以支付相關費用，股票證書將會直接郵寄至客戶結單上的地址。

有欠款的客戶需在3月18日或之前清還，如在3月21日仍有欠款，一通將會沽出客戶的持貨以償還欠款。客戶亦可以經紀交收指示透過收貨經紀還款。此外，持有三月到期的期貨及期權合約，客戶可持倉至到期日；其他月份的期貨及期權合約，客戶必須在3月30日或之前平倉，否則一通將在3月31日作出強制平倉。

通告補充，在3月31日仍然未提出的證券，可以提取股票證書的證券，公司會為客戶提取現貨，豁免提貨收費；沒有股票證書的證券，公司將在市場沽出該等證券，在完成交收後的淨額會存入客戶的銀行戶口。

一通強調，其財政完全健康，惟認為疫情最新發展對公司未來的營運持續性有重大影響，包括即使本港進行有效的全民檢測，由於國外疫情大幅擴散，日後輸入個案的風險仍然存在；全民檢測若有漏網之魚，可能會出現新一波的疫情；染疫的員工難以履行職務，情況嚴重時會導致人力資源短缺，增聘新員工亦增加營運成本，而當社區的疫情同樣嚴重時，更難以招聘健康的職員；Omicron變種病毒全球染疫人口數目龐大，再次變種機會甚高。

公司表示，除非疫情在全球消退，或研發出有效的治療方法，否則營商環境中期內不會大幅改善，甚至可能急劇變壞，所以決定結業是無可奈何但合情合理的行動。

其他報道

國際娛樂半年虧損擴大至近1.4億元

聯交所制裁花樣年、彩生活及兩名董事 包括主席潘軍

稻香全線分店明日起暫時停業

澳博去年虧損擴大至41.4億 經調整EBITDA虧損收窄 不派息

傳下月7日全線停業 百佳澄清：如常營業

深圳控股1月銷售額錄9.7億人幣 按月跌逾7成

李嘉誠基金會向惜食堂資助400萬元

融創據報向信達洽售上海北京兩項目

餐飲聯促政府為業界提供足夠支援前提下「封城」

1月香港人民幣存款按月升18.2%

信義能源去年多賺33.7% 息10仙

江南布衣半年少賺4.3% 息39仙

ZA Bank推抗疫優惠 指定行業可申請提早7日預支月薪

信義光能全年純利升8% 遜預期 末期息減派至10仙

港1月新貸款貸款申請按月減2.9%至1.05萬宗

Panasonic 3月底開始大規模生產Tesla新電池

景順：制裁俄羅斯 或加強人民幣國際化 削弱美元信心

俄部分銀行被排除出SWIFT 外交部：中俄繼續開展正常貿易合作

WeChat Pay HK與康業合作 引入繳交物業管理費功能

【有片：埋身擊】加密貨幣未上破阻力 後市仍不能太過樂觀

龍湖委任邵明曉為副主席 陳序平為首席執行官

摩根大通：俄羅斯全年經濟料萎縮3.5% 次季經濟按季萎縮20%

恒指收市跌54點 3日累跌947點 科指國指止跌回升 北水第4日流入

戶戶送組員工義工團隊 將600份防疫套裝送到社區