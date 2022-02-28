以「零佣金」作招徠的本地網上證券商一通投資者向客戶發出電郵公布，公司將於3月31日（星期四）停止所有網上投資服務。
公司指，由於變異病毒Omicron肆虐全球，其傳播力之強，對一通的營運出現空前嚴峻，所以在情況繼續變壞之前作出結業的決定。一通又指，近日香港疫情確診數字急速上升，公司已有數位員工感染此症，亦有其他員工的同住家人得病，相信該批員工染疫機會極高。確診染病的員工在康復前不能履行職務，以致公司的人力資源出現短缺；若疫情未有改善，其營運有可能出現癱瘓，故此，希望在最差狀況來臨前確保客戶有序地取回資產。
由3月1日起，只持現金的客戶，一通會逐一將全數資金退回客戶的銀行戶口。持有證券的客戶可於一通網以經紀交收指示（SI）或投資者戶口交收指示（ISI）轉倉，公司將豁免一通及港交所的提貨收費，惟不包括收貨經紀及其港交所的收費。
若客戶選擇提取股票證書，公司將豁免其提貨收費，但仍會收取港交所（0388）的提貨收費，若客戶戶口內的現金不足支付港交所的提貨收費，公司會沽出客戶證券以支付相關費用，股票證書將會直接郵寄至客戶結單上的地址。
有欠款的客戶需在3月18日或之前清還，如在3月21日仍有欠款，一通將會沽出客戶的持貨以償還欠款。客戶亦可以經紀交收指示透過收貨經紀還款。此外，持有三月到期的期貨及期權合約，客戶可持倉至到期日；其他月份的期貨及期權合約，客戶必須在3月30日或之前平倉，否則一通將在3月31日作出強制平倉。
通告補充，在3月31日仍然未提出的證券，可以提取股票證書的證券，公司會為客戶提取現貨，豁免提貨收費；沒有股票證書的證券，公司將在市場沽出該等證券，在完成交收後的淨額會存入客戶的銀行戶口。
一通強調，其財政完全健康，惟認為疫情最新發展對公司未來的營運持續性有重大影響，包括即使本港進行有效的全民檢測，由於國外疫情大幅擴散，日後輸入個案的風險仍然存在；全民檢測若有漏網之魚，可能會出現新一波的疫情；染疫的員工難以履行職務，情況嚴重時會導致人力資源短缺，增聘新員工亦增加營運成本，而當社區的疫情同樣嚴重時，更難以招聘健康的職員；Omicron變種病毒全球染疫人口數目龐大，再次變種機會甚高。
公司表示，除非疫情在全球消退，或研發出有效的治療方法，否則營商環境中期內不會大幅改善，甚至可能急劇變壞，所以決定結業是無可奈何但合情合理的行動。
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