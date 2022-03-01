港元現報7.816元貶值22點子，曾貶值最多24點子，報7.8162元，是2019年12月11日7.8273元後最弱，亦曾升值最多6點子，報7.8132元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.43點子至0.06607%；1星期HIBOR跌2.67點子至0.11696%；2星期HIBOR跌0.08點子至0.14595%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至0.43506%；6個月期HIBOR升0.43點子至0.64262%；12個月期HIBOR升1.55點子至1.08423%。

美元指數現報96.863升值0.156點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.23057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0075%，連續2日擴闊，利差是2022年2月16日後最高，當日差距為0.0082%

對上一次連續2日擴闊，是2022年2月21日，當日利差報-0.008%。

其他報道

花旗對俄羅斯風險敞口為98億美元

禁足概念籠罩 HKTVmall母企香港科技探索漲逾7%

MSCI將俄羅斯個股從MSCI指數剔除將是「自然的下一步」

據報美國與盟友考慮釋放6000萬桶石油儲備

世茂10億票據提出展期一年 現升3%

據報香港考慮在封鎖期間暫停公共交通

恒生九龍總行及6分行恢復營業

財新中國2月製造業PMI升至50.4 高過預期

烏克蘭副總理：首批Starlink衛星天線已送抵烏克蘭 感謝馬斯克

中國2月製造業PMI升至50.2 勝預期

滬深三大指數今早高開 人行開展500億人幣逆回購

恒指高開26點 俄鋁跌7.6% 美團、建行推高大市

日本凍結俄羅斯央行資產

港股ADR跌4點 夜期低水66點 美期亞股升

據報3月17日後強檢 擬禁足 港股照常

俄鋁：關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠

澳門勵駿：委任陳美儀為行政總裁 李柱坤為主席

俄烏擇日再談 道指跌166點 納指3連升

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm