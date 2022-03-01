港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升2.23點子至0.22304%，是2020年12月28日後最高，當日報0.22613%。對上一次連升5日是1月20日，當日拆息報0.15542%。
港元現報7.816元貶值22點子，曾貶值最多24點子，報7.8162元，是2019年12月11日7.8273元後最弱，亦曾升值最多6點子，報7.8132元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.43點子至0.06607%；1星期HIBOR跌2.67點子至0.11696%；2星期HIBOR跌0.08點子至0.14595%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至0.43506%；6個月期HIBOR升0.43點子至0.64262%；12個月期HIBOR升1.55點子至1.08423%。
美元指數現報96.863升值0.156點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報0.23057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0075%，連續2日擴闊，利差是2022年2月16日後最高，當日差距為0.0082%
對上一次連續2日擴闊，是2022年2月21日，當日利差報-0.008%。
其他報道
烏克蘭副總理：首批Starlink衛星天線已送抵烏克蘭 感謝馬斯克
《明報》財富投資管理問卷2022
即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。