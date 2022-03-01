百度（9888）今日公布去年底止第四季業績，調整後息稅折舊及攤銷前利潤57.6億元（人民幣，下同），好過市場預期，但按年跌33%。調整後營業利潤為43.1億元，按年跌39%。收入按年升9.3%至330.9億元，勝市場預期。經調整每股盈利為11.6元，按年跌42.2%。
全年調整後息稅折舊及攤銷前利潤249.14億元，按年跌9%。收入升1244.9億元，按年升16%。經調整每股盈利為53.53元，按年跌16%。
年內，百度核心收入按年升21%至952億元，當中，網絡營銷收入升12%至740億元，非網絡營銷收入為212億元，在雲和其他人工智能業務的推動下，按年增長 71%。至於愛奇藝收入按年升3%至306億美元。全年研發費用按年升28%至249億元。
百度董事長兼CEO李彥宏表示，去年交出一份穩健增長業績，其中非廣告業務強勁增長，特別是智慧雲業務增長迅速。百度蘿蔔快跑第四季訂單量約21.3萬單，按季增長近一倍。百度首席財務官羅戎表示，去年百度核心營收同比增長21%，非廣告業務營收同比增長71%，表現十分可觀。展望未來，將進一步強化組織運營效率和執行力，推動業務長期健康可持續增長。
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