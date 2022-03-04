保監局又公布，已設立快速通道以供申請遙距投保沙盒，希望以視像會議形式銷售人壽保險產品的保險公司申請 。這些保險公司亦可考慮使用由保聯於去年9月設立的共享虛擬銷售平台，平台已獲保監局預先審核，有助縮短審批相關申請的時間。

此外，保監局在2020年2月和3月公布，容許以非面對面方式銷售特定保障型保險產品的臨時便利措施，將延長至今年9月30日，措施涵蓋的產品範疇和執行細節維持不變。當局將繼續因應疫情變化，檢視便利措施的安排。

保監局執行董事（長期業務）許美瑩表示，推出進一步的便利措施，旨在滿足潛在投保人保障的需要，同時遙距投保可避免在購買人壽保險產品時的感染風險。

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