證監又指，持牌法團應審查其業務運營的每項職能，包括由第三方供應商或服務提供商執行的職能；準備並追蹤染疫的工作人員，制定應急措施以允許繼續向其客戶提供服務；與確定的主要第三方供應商和服務提供商保持密切溝通。證監續指，注意到銀行分行暫時關閉或服務時間減少，或會影響處理支票存款的可用性和效率；若持牌法團或其客戶依賴實物支票或到銀行分行結算付款，則檢討其運作並考慮其他付款渠道，以確保交易及時結算

此外，持牌法團應減低本身或結算所可能因客戶延遲繳付追加保證金而導致的財務損失風險；在業務運營和為客戶提供的服務不可避免地受到影響、延遲或中斷的情況下，及時與客戶溝通並通知客戶。

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