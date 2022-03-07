證監會表示，提醒持牌法團審查和更新其業務連續性計劃（BCP）。由於港府已宣布有意實施全民強制檢測，儘管其時間和細節尚未公佈，持牌法團應立即開始準備，考慮可能需要提前採取的行動，審慎評估突發性事件的影響，例如臨時員工短缺或主要供應商和服務供應商減少提供的服務，並採取措施管理相關風險，以確保其業務運營和客戶利益不會受到影響。
證監又指，持牌法團應審查其業務運營的每項職能，包括由第三方供應商或服務提供商執行的職能；準備並追蹤染疫的工作人員，制定應急措施以允許繼續向其客戶提供服務；與確定的主要第三方供應商和服務提供商保持密切溝通。證監續指，注意到銀行分行暫時關閉或服務時間減少，或會影響處理支票存款的可用性和效率；若持牌法團或其客戶依賴實物支票或到銀行分行結算付款，則檢討其運作並考慮其他付款渠道，以確保交易及時結算
此外，持牌法團應減低本身或結算所可能因客戶延遲繳付追加保證金而導致的財務損失風險；在業務運營和為客戶提供的服務不可避免地受到影響、延遲或中斷的情況下，及時與客戶溝通並通知客戶。
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