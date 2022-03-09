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利寶閣發盈警 料去年虧損擴大至7500萬

中式餐飲集團利寶閣（1869）發盈警，預計截至去年12月底止，集團去年錄得淨虧損7500萬元，較2020年虧損3980萬元，按年再度擴大。期內受本地防疫措施影響，去年經營虧損料不少於3800萬元。