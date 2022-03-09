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吳天海：內地售樓目標降至90億 不急於購項目反而再減債

九龍倉集團（0004）主席吳天海表示，由於內地樓市市況比之前兩年為弱，加上本身可售貨源減少，因此今年全年內地售樓銷售目標降至90億元人民幣，比之前8至10年每年售樓過百億元會有所不同。在內地地產行業周期出現轉變，他不諱言，市場內比幾個月前多了具吸引力的項目，他們會作出選擇性去討論，不會太急於購入項目。

吳天海形容「再遲些可能有更好的機會，會在選擇項目時『挑剔些』」。若項目不太吸引的話，他們是可等待，但是他強調，絕對不是退出內房市場。今年首兩個月在內地售樓方面，比去年銷售數字上有少許上升。管理層作出簡介時進一步表示，內地投資物業市場競爭激烈，在去年第四季零售銷售放緩，寫字樓供應出現過盛情況，因此已經響起警號。另香港及菲律賓的酒店業務最受疫情影響，大部份錄嚴重虧損。貨櫃碼頭業務則受土地限制而影響吞吐量，並且因為落實抗疫措施而削弱了生產力。

他又說，關注俄、烏局勢的影響，原因是世界暫時仍然是一體化，會影響到能源、食物價格上升，甚至影響到供應鏈、通脹及利率，繼而影響到經濟。香港不能夠獨善身，因此他們正密切注視事態發展。他強調，目前未見內地樓市轉強，因此會選擇性去留意新項目。在全球環境存在隱憂之時，集團著手減債，相比高峰期已大減300億元，單是2021年亦已減少債務120億至130億元，資產負債率已降至約8%。今年頭兩個月，還再進一步減少債務數十億元。現時回顧之前的做法，他認為舉措恰當。集團手上其他長期投資，則進可攻、退可守，之前亦趁機減磅，非如2020年般坐大量貨，待市場出現轉機時，反而可以補回投資。去年單是從投資組合方面，取得的股息收入已逾10億元。

至於在港的發展項目方面，共300萬平方呎的土地儲備中，有60萬平方呎屬山頂豪宅項目。豪宅項目的買家通常購入現樓居多，資金回籠期較慢，就以他們發展Mount Nicholson為例，銷售多年仍有20%單位繼續待售。手項餘下則包括啟德、九龍灣的貨倉重建及油塘合資樓盤項目，並非豪宅。若九龍灣貨倉重建及油塘項目達成補地價，將涉及數以十億元計投資，因此他們在港會有較多事情要跟進處理。

 

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