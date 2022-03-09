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國泰：燃油對沖策略能應對目前油價急升  現金流足及無計劃減薪

國泰航空主席賀以禮於業績會上表示，截至去年底，公司可動用現金流約303億元，強調財務狀況穩健，目前的現金流足以渡過短暫困難，會維持審慎理財。行政總裁鄧健榮表示，今年沒有任何減薪或特別假期計劃，目前亦沒有任何計劃向政府申請額外融資，亦沒有計劃變𧶠任何資產。

問及會否恢復普通股派息，鄧健榮表示，雖然去年下半年受惠貨運表現錄得盈利，但外來環境仍有多項不穩定因素，需繼續審慎管理流動現金。他又表示，隨著疫情緩和，相信可以按與政府釐定的框架，處理優先股股息。

就俄烏戰爭的影響，營運及航空服務總裁韓兆傑表示，公司自2014年初開始至今，已有8年時間未有飛往烏克蘭的領空，現時全球疫情下，公司只有少部份經營業務在歐洲。就戰爭引起燃油價急升問題，賀以禮表示，難以估計今年全年燃油成本金額，公司謹慎的燃油對沖策略主要應對在油價急升情況下，減少對公司的影響，現時的燃油對沖策略能應對目前短期油價急升情況。

顧客及商務總裁林紹波表示，就現時第五波疫情發展，預計公司每月現金消耗約10億元至15億元，客運力能營運疫前的2%，貨運力能營運疫情前30%。林紹波又表示，今年最大的經營挑戰是機組人員供應問題，去年下半年已開始招聘機師，包括招聘原是港龍旗下的機師；此外，亦有140名畢業見習機師於今月底加入公司。

就大灣區航空加入市場，賀以禮表示歡迎對方的加入，並稱公司在疫情下抑或恢復全球旅遊下，都具有競爭優勢。

賀以禮又表示，去年加入的空中客機A321 neo，目前已有5架該類飛機投入服務，預計至2023年，將有11架空中客機A321 neo。

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