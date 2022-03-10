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恒指半日升260點 21000得而復失 科指逾1個月最大升幅 金茂服務潛水27%

恒指今早高開478點，高位升486點，低位升135點高低波幅351點。恒指21000點得而復失，科指見超過1個月最大升幅，三大指數雖向上，但仍維持連續4日以上陰燭。

恒指半日升260點或1.26%，報20888點，成交金額859億元；國指升83點或1.16%，報7273點。恒生科技指數收報4465點，升1.63%。

友邦（1299）、建行（0939）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。

匯控（0005）、美團（3690）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌53隻升，11隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升5.8%，收報14.6元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.6%，收報4.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報186.9元，升6.31%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報141.3元，跌2.42%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21829.8點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4786.7點)。

北水南下合計淨流入27.3億元，較上日增加656.95%，連續第12日流入，累計流入257.83億元，對上一次連續12日淨流入是1月20日。南水北上合計淨流入9.65億元人民幣，終止連續3日流出。

三大指數即市表現

恒指曾升最多2.36%，是2月4日後最大升幅，高見21114.44點。暫連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月27日

科指曾升最多4.38%，是1月20日後最大升幅，當日升幅為4.6%。曾高見4586.42點。暫連升2日，累計升83.05點，對上一次連升2日是2月28日。同時亦連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2021年11月3日。

國指曾升最多2.76%，是2月9日後最大升幅，高見7387.85點，是3月8日7478.09點後最高。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是1月4日。

內地手機出口至俄羅斯據報大減一半。小米（1810）收報13.58元，升2.11%。

力拓將終止與俄企的所有商業關係 俄鋁（0486）持合資20%。收報4.7元，跌1.47%。

多間公司公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）收報40.25元，升0.63%。京東（9618）收報238.8元，升1.62%。太古（0019）收報44.2元，升4.62%。太古地產（1972）收報19.76元，升2.38%。寶尊電商（9991）收報22.1元，升4.25%。中銀航空租賃（2588）收報59.85元，升9.72%。佐丹奴（0709）收報1.55元，升4.03%。京東物流（2618）收報19.7元，跌1.99%。美高梅中國（2282）收報4.64元，升1.31%。惠理（0806）收報3.4元，升0.29%。越秀地產（0123）收報7.94元，升0.51%。

兩公司上市，金茂服務（0816）定價8.14元，收報5.94元，跌27.03%。蔚來集團（9866）ADR收市價相當於157.6元，半日收報161.8元，高2.66%。

高銀（0530）：高銀國金中心買家續洽購，再付大筆訂金。收報0.172元，升10.26%。

太古（0019）15億售太古海洋開發集團，不再經營海洋服務業務。收報44.2元，升4.62%。

海昌海洋公園（2255）料去年虧轉盈，賺至少8.3億人幣。創上市新高，見3.42元，收報3.37元，升14.24%。

中駿（1966）2月合同銷售額按年跌40.4%。收報1.41元，跌0.7%。

同仁堂國藥（3613）去年多賺12%，息28仙。收報10.6元，升6.64%。

國泰（0293）：燃油對沖策略能應對目前油價急升，現金流足及無計劃減薪。收報7.04元，升6.02%。

九龍倉集團（0004）主席吳天海：內地售樓目標降至90億，不急於購項目反而再減債。收報24.9元，跌6.21%。

利寶閣（1869）發盈警，料去年虧損擴大至7500萬。收報0.26元，無升跌。

東風（0489）2月汽車銷量按年增35.2%。收報5.9元，升3.69%。

合景泰富（1813）2月預售額按年跌近4%。收報2.95元，升4.24%。

保誠（2378）：防疫令本港短期營運困難，但相信會快速反彈。收報114元，升5.26%。

舜宇（2382）2月手機鏡頭出貨量按年跌近16%。收報141.3元，跌2.42%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.42元，收報3.37元，升14.24%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.38元，收報1.35元，升8%。

破底股方面

破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.29元，收報0.295元，跌1.67%；寶光實業（0084）創上市新低，見0.055元，收報0.059元，跌3.28%；普天通信（1720）創上市新低，見0.25元，收報0.29元，跌3.33%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.042元，收報0.042元，跌4.55%；大發地產（6111）創上市新低，見3.23元，收報3.23元，跌5%；佳兆業健康（0876）見52周低0.063元，收報0.065元，跌4.41%；希慎（0014）見52周低21元，收報21.75元，升1.87%；太興（6811）見52周低1元，收報1元，跌5.66%；捷榮國際（2119）見52周低0.96元，收報0.97元，無升跌；粵運交通（3399）見52周低0.96元，收報1元，升1.01%；美麗華酒店（0071）見52周低12.28元，收報12.4元，升0.32%；維達（3331）見52周低17.4元，收報18.88元，升3.96%；米格國際（1247）見52周低0.315元，收報0.315元，跌1.56%；美聯集團（1200）見52周低0.86元，收報0.89元，跌1.11%；美聯工商舖（0459）見52周低0.096元，收報0.099元，跌1%；安莉芳（1388）見52周低0.97元，收報0.97元，無升跌；意馬國際（0585）見52周低0.54元，收報0.6元，升5.26%；陸慶（8052）見52周低0.021元，收報0.021元，跌12.5%；雨潤（1068）見52周低0.53元，收報0.54元，跌6.9%；德林國際（1126）見52周低2.27元，收報2.45元，升7.93%。

異動股

上升異動股，包括，HMVOD（8103）收報1.93元，升41.91%；寰宇娛樂（1046）收報0.66元，升20%；天立教育（1773）收報0.63元，升16.67%；專業旅運（1235）收報0.229元，升14.5%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.42元，收報3.37元，升14.24%；碧生源（0926）收報0.64元，升12.84%；謝瑞麟（0417）收報1.15元，升12.75%；創維集團（0751）收報4.31元，升11.95%；中建富通（0138）收報0.199元，升11.8%；世紀聯合（1959）收報0.58元，升11.54%。

下跌異動股，包括，金茂服務（0816）收報5.94元，跌27.03%；樂透互娛（8198）收報0.325元，跌22.62%；澳洲成峰高教（1752）收報0.132元，跌21.43%；超凡網絡（8121）收報0.15元，跌13.79%；陸慶（8052）見52周低0.021元，收報0.021元，跌12.5%；強泰環保（1395）收報0.149元，跌9.7%；雨潤（1068）見52周低0.53元，收報0.54元，跌6.9%；九龍倉集團（0004）收報24.9元，跌6.21%；寶力科技（0164）收報0.305元，跌6.15%；微創醫療機器人（2252）收報28元，跌5.88%。

 

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