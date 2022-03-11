港元現報7.8278元貶值49點子，曾貶值最多65點子，貶值至7.8294元，是2019年12月9日7.8306元後最弱。

，亦曾升值最多16點子，報7.8213元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.05256%；1星期HIBOR跌0.87點子至0.07042%；2星期HIBOR跌0.98點子至0.11857%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.93點子至0.53464%；6個月期HIBOR升1.02點子至0.81649%；12個月期HIBOR升2.77點子至1.27875%。

美元指數現報98.508升值0.001點。

美元1個月期LIBOR報0.35171%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0983%，維持不變。

對上一次維持不變。是2022年1月18日，當日利差報0.0471%。

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