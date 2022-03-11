moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中汽協：2月汽車銷量升18.7% 新能源車增184%

中國汽車工業協會公布2月數字，汽車銷量按年增長18.7%，對經銷商的汽車銷量為173.7萬輛，首2月為426.8萬輛，按年升7.5%。

2月乘用車銷量按年增長27.8%至149萬輛，按月下降32%，首2月銷量按年增長14.4%至367萬輛；新能源汽車銷量按年增長184.3%至33.4萬輛，首2月為76.5萬輛，按年升154.7%。

中國品牌乘用車2月銷量63.4萬輛，增長27.9%；首2月累計銷量163.7 萬輛，增長20.3%。

汽車2月出口18萬輛，增長60.8%；1-2月累計出口量41.2 萬輛，增長75.0%。

1-2月，汽車行業產銷情況總體保持穩定，按年繼續保持增長，且比2019年同期呈現10%的增長。從細分車型來看，乘用車産銷按月均呈下降，按年保持較快增長，商用車產銷按月和按年均呈下降，表現依然低迷。本月新能源汽車表現總體依然出色，按月下降，按年保持高速增長。此外，本月汽車出口雖比上月也呈一定下降，但按年依然保持增長勢頭。

 

其他報道

美國將加大制裁力度 拜登據報將宣布取消俄羅斯最惠國待遇

內地股市連升兩個交易日 滬指重上3300點 全周跌4%

港交所：5月9日佛誕起推衍生產品假期交易 MSCI期貨期權首納入

友邦料第五波影響只屬暫時

友邦：回購預計在上半年開始

南戈壁資源：核數師無法提無保留意見 將延遲申報去年財務報表

野村：入侵烏克蘭對環球車企影響甚微

【有片：選股王】友邦或築底待市况回穩

呷哺呷哺料去年轉蝕至少2.75億人幣 今年擬開156間新店

恒指半日跌667點 下試20000關見5年9個月低 科指新低 國指13年低

順豐：即日起香港停止收寄至內地快件

內地股市半日向下 滬指跌2.16% 創板指2600點得而復失

Burger King：停止為在俄逾800間特許經營餐廳提供支持