中國汽車工業協會公布2月數字，汽車銷量按年增長18.7%，對經銷商的汽車銷量為173.7萬輛，首2月為426.8萬輛，按年升7.5%。
2月乘用車銷量按年增長27.8%至149萬輛，按月下降32%，首2月銷量按年增長14.4%至367萬輛；新能源汽車銷量按年增長184.3%至33.4萬輛，首2月為76.5萬輛，按年升154.7%。
中國品牌乘用車2月銷量63.4萬輛，增長27.9%；首2月累計銷量163.7 萬輛，增長20.3%。
汽車2月出口18萬輛，增長60.8%；1-2月累計出口量41.2 萬輛，增長75.0%。
1-2月，汽車行業產銷情況總體保持穩定，按年繼續保持增長，且比2019年同期呈現10%的增長。從細分車型來看，乘用車産銷按月均呈下降，按年保持較快增長，商用車產銷按月和按年均呈下降，表現依然低迷。本月新能源汽車表現總體依然出色，按月下降，按年保持高速增長。此外，本月汽車出口雖比上月也呈一定下降，但按年依然保持增長勢頭。
其他報道
港交所：5月9日佛誕起推衍生產品假期交易 MSCI期貨期權首納入
恒指半日跌667點 下試20000關見5年9個月低 科指新低 國指13年低
內地股市半日向下 滬指跌2.16% 創板指2600點得而復失