2月乘用車銷量按年增長27.8%至149萬輛，按月下降32%，首2月銷量按年增長14.4%至367萬輛；新能源汽車銷量按年增長184.3%至33.4萬輛，首2月為76.5萬輛，按年升154.7%。

中國品牌乘用車2月銷量63.4萬輛，增長27.9%；首2月累計銷量163.7 萬輛，增長20.3%。

汽車2月出口18萬輛，增長60.8%；1-2月累計出口量41.2 萬輛，增長75.0%。

1-2月，汽車行業產銷情況總體保持穩定，按年繼續保持增長，且比2019年同期呈現10%的增長。從細分車型來看，乘用車産銷按月均呈下降，按年保持較快增長，商用車產銷按月和按年均呈下降，表現依然低迷。本月新能源汽車表現總體依然出色，按月下降，按年保持高速增長。此外，本月汽車出口雖比上月也呈一定下降，但按年依然保持增長勢頭。

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