港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR重拾升勢，1個月期HIBOR升1.05點子至0.26393%，是2020年12月21日後最高，當日報0.27762%。
港元現報7.8296元貶值3點子，曾貶值最多6點子，貶值至7.8299元，是2019年12月9日7.8306元後最弱。今早亦曾升值最多21點子，報7.8272元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.1點子至0.05161%；1星期HIBOR升0.47點子至0.07512%；2星期HIBOR升0.21點子至0.12065%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.55點子至0.55018%；6個月期HIBOR升1.77點子至0.83423%；12個月期HIBOR升2.8點子至1.30679%。
美元指數現報99.237升值0.113點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.39657%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1326%，終止連續4日收窄，利差是2022年3月09日後最高，當日差距為-0.0984%
對上一次終止連續4日收窄，是2022年3月07日，當日利差報-0.0702%。
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