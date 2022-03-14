俄烏勢持續，恒指今早延續跌勢低開349點見半日頂，受科技股拖累，曾跌最多831點，低見19722.08點，是2016年6月24日19662.7點後最低，大市半日高低波幅482點。科指曾跌最多8.51%，低見3885.73點，創記錄新低。國指曾跌最多5.59%，是2021年7月27日後最大跌幅，低見6665.87點，是2009年3月4日6544.06點後最低。