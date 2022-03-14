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科技股拖累 恒指半日跌782點 穿2萬關見近6年低 科指挫8%創新低

俄烏勢持續，恒指今早延續跌勢低開349點見半日頂，受科技股拖累，曾跌最多831點，低見19722.08點，是2016年6月24日19662.7點後最低，大市半日高低波幅482點。科指曾跌最多8.51%，低見3885.73點，創記錄新低。國指曾跌最多5.59%，是2021年7月27日後最大跌幅，低見6665.87點，是2009年3月4日6544.06點後最低。

恒指半日跌782點或3.81%，報19771點，成交金額1061億元；國指跌373點或5.3%，報6686點。恒生科技指數收報3924點，跌7.58%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、恒生（0011）、中銀香港（2388）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，62隻下跌，0隻無升跌。恒安（1044）升2.3%，收報40.05元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌14.91%，收報11.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報77.45元，跌1.59%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見24.2元，收報24.8元，跌26.19%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21314.5點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4577.95點)。

北水南下合計淨流入52.3億元，較上日增加36.97%，連續第14日流入，累計流入355.51億元，對上一次連續14日淨流入是2022年1月24日。南水北上合計淨流出76.86億元人民幣，較上日增加52.45%，連續第6日流出，累計流出440.06億元。

銀保監指警惕過度借貸消費 阿里（9988）京東（9618）百度（9888）急挫。阿里創上市新低，見83.2元，收報83.7元，跌7.82%。京東（9618）創上市新低，見180.3元，收報185.1元，跌12.36%。百度（9888）創上市新低，見109元，收報111.9元，跌14.9%。

發改委據報要求提高煤炭產能。煤炭股神華（1088）收報20.7元，跌2.82%；兗煤（1171）收報19.94元，跌4.13%；兗煤澳洲（3668）收報29.95元，升0.84%；中煤能源（1898）收報4.74元，跌4.44%；伊泰（3948）收報6.38元，跌3.92%；南戈壁（1878）收報1.15元，跌10.16%。

恒馳5具備銷售資格 將於第二季上市。恒汽（0708）收報3.14元，跌0.32%。

富士康暫停深圳iPhone工廠生產。舜宇（2382）收報127.7元，跌5.55%；高偉電子（1415）收報6.65元，跌8.15%；瑞聲（2018）見52周低17.6元，收報17.8元，跌5.92%；比亞迪電子（0285）見52周低15.92元，收報16.5元，跌9.64%；信利國際（0732）收報2.05元，跌8.07%；富智康（2038）見52周低0.93元，收報0.93元，跌5.1%。

深圳宣布封城一周，另，星島日報：香港可能將餐廳每桌限位人數從2人調整至1人。大快活（0052）收報14.12元，跌0.56%；大家樂（0341）見52周低11.48元，收報11.52元，跌2.87%；叙福樓（1978）收報0.8元，跌3.61%；稻香（0573）收報0.81元，跌3.57%；譽宴（1483）收報0.93元，跌7%；譚仔國際（2217）收報2.3元，跌4.96%。香港科技探索（1137）見52周低6.57元，收報6.68元，跌3.75%；日清食品（1475）收報5.05元，跌0.79%；維他奶（0345）見52周低12.22元，收報12.4元，跌2.67%；金源米業（0677）見52周低0.465元，收報0.47元，跌1.05%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.65元，跌1.52%。

多間公司公布業績，當中包括普拉達（1913）等。收報38.75元，跌2.02%。

思摩爾（6969）擬斥不超過15億元回購。創上市新低，見16.2元，收報16.6元，跌19.81%。

京東集團（9618）斥90億人幣購內地物流商德邦。創上市新低，見180.3元，收報185.1元，跌12.36%。

美的置業（3990）「換貨」增持南京地產項目，售兩地皮予金科。收報11.28元，跌5.69%。

龍光集團（3380）上月合約銷售額按年跌65%。創上市新低，見1.6元，收報1.6元，跌12.09%。

中電信（0728）料去年淨利潤按年增最多25%。收報2.92元，跌0.34%。

TVB（0511）發盈警料2021年度虧損逾6.4億元。收報4.69元，跌4.87%。

祖龍娛樂（9990）發盈警，料去年經調整虧損逾2.2億人幣。收報7.1元，跌6.7%。

丘鈦科技（1478）2月攝像頭模組銷量按年跌近18%，按月跌45%。收報6.19元，跌2.67%。

中國奧園（3883）2月合同銷售按年跌80%。見52周低1.04元，收報1.05元，跌8.7%。

佳寧娜（0126）新數據中心投入服務，料為電信、雲服務提供解決方案。見52周低0.465元，收報0.5元，升1.01%。

中國聯通（0762）去年多賺15%，息9.6分人幣。聯通：保持資本開支增長，料6G應用仍需時。收報3.88元，跌4.67%。

TCL電子（1070）去年少賺67%，息16.7仙。見52周低2.9元，收報2.97元，跌9.17%。

中人壽（2628）首兩月保費收入按年跌5%，人保則升17%。見52周低11.78元，收報11.82元，跌2.15%。

世茂（0813）2月合約銷售額按年跌57.3%。見52周低3.84元，收報3.9元，跌7.8%。

和黃醫藥（0013）：被美證交會列入清單，若未符要求或2024年在美退市。創上市新低，見23.35元，收報24元，跌8.75%。

培力（1498）農本方推視像中醫診症，藥物可速遞至府上。收報0.86元，跌1.15%。

東瀛遊（6882）料去年虧損擴大至1.28億。收報0.4元，無升跌。

譚仔國際（2217）經營的「譚仔三哥」日本新宿分店本月底開業，餐牌曝光，部分食材香港直送。收報2.3元，跌4.96%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見239元，收報233.8元，升2.36%；興合（1891）創52周高，見0.285元，收報0.275元，升1.85%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見83.2元，收報83.7元，跌7.82%；彩生活（1778）創上市新低，見0.58元，收報0.59元，跌6.35%；世茂服務（0873）創上市新低，見4.26元，收報4.31元，跌8.69%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.84元，收報1.93元，跌10.65%；融創服務（1516）創上市新低，見4.52元，收報4.54元，跌13.69%；中駿商管（0606）創上市新低，見1.87元，收報1.9元，跌5.94%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.37元，收報2.37元，跌10.9%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.86元，收報3.92元，跌5.77%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.79元，收報0.85元，無升跌；榮萬家（2146）創上市新低，見3.87元，收報3.87元，跌2.52%；滔搏（6110）創上市新低，見5.81元，收報5.94元，跌13.16%；中國動向（3818）創上市新低，見0.455元，收報0.46元，跌6.12%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.6元，收報1.6元，跌12.09%；時代中國（1233）創上市新低，見2.11元，收報2.14元，跌5.31%；花樣年（1777）創上市新低，見0.222元，收報0.222元，跌9.39%；當代置業（1107）創上市新低，見0.102元，收報0.102元，跌8.93%；融信中國（3301）創上市新低，見2.14元，收報2.2元，跌6.38%；明發（0846）創上市新低，見0.27元，收報0.31元，跌3.13%；中梁（2772）創上市新低，見2.26元，收報2.28元，跌5%；鴻騰（6088）創上市新低，見0.95元，收報0.95元，跌6.86%；希望教育（1765）創上市新低，見0.67元，收報0.7元，跌6.67%；中國科培（1890）創上市新低，見1.85元，收報1.9元，跌6.86%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.27元，收報0.275元，跌6.78%；新東方（9901）創上市新低，見7.81元，收報7.9元，跌14.04%；中手游（0302）創上市新低，見2.28元，收報2.3元，跌5.35%；雅生活服務（3319）見52周低10.4元，收報10.5元，跌6.91%；碧桂園服務（6098）見52周低30.3元，收報30.5元，跌18.12%；旭輝永升服務（1995）見52周低9.36元，收報9.43元，跌16.99%；佳兆業美好（2168）見52周低8.34元，收報8.34元，跌6.92%；安踏（2020）見52周低89.75元，收報90.05元，跌7.97%；寶勝國際（3813）見52周低0.81元，收報0.83元，跌11.7%；寶龍地產（1238）見52周低2.77元，收報2.85元，跌6.56%；萬科（2202）見52周低15.22元，收報15.24元，跌4.15%；融創（1918）見52周低4.73元，收報4.77元，跌14.36%；新城發展（1030）見52周低3元，收報3.03元，跌9.82%；世茂集團（0813）見52周低3.84元，收報3.9元，跌7.8%；奧園（3883）見52周低1.04元，收報1.05元，跌8.7%；旭輝（0884）見52周低3.83元，收報3.85元，跌11.7%；保利置業（0119）見52周低1.73元，收報1.76元，跌3.3%；中駿集團（1966）見52周低1.27元，收報1.27元，跌8.63%；佳寧娜（0126）見52周低0.465元，收報0.5元，升1.01%；景瑞（1862）見52周低1.59元，收報1.6元，跌2.44%；招商證券（6099）見52周低8.29元，收報8.32元，跌3.59%；瑞聲（2018）見52周低17.6元，收報17.8元，跌5.92%；比亞迪電子（0285）見52周低15.92元，收報16.5元，跌9.64%；富智康（2038）見52周低0.93元，收報0.93元，跌5.1%；新濠國際發展（0200）見52周低5.99元，收報6.1元，跌9.09%；澳博（0880）見52周低3.21元，收報3.28元，跌10.38%；信德（0242）見52周低1.72元，收報1.73元，跌4.42%。

異動股

上升異動股，包括，雅士利國際（1230）停牌；原生態牧業（1431）收報0.28元，升20.17%；三葉草生物（2197）收報8.45元，升14.97%；維太創科（6133）收報0.255元，升12.83%；指尖悅動（6860）收報0.159元，升12.77%；新世紀醫療（1518）收報1.08元，升12.5%；家鄉互動（3798）收報1.12元，升9.8%；霸王（1338）收報0.08元，升9.59%；澳洲成峰高教（1752）收報0.11元，升8.91%；偉源控股（1343）收報0.105元，升8.25%。

下跌異動股，包括，萬國數據（9698）創上市新低，見24.2元，收報24.8元，跌26.19%；海倫司（9869）創上市新低，見9.72元，收報10元，跌22.84%；思摩爾（6969）創上市新低，見16.2元，收報16.6元，跌19.81%；專業旅運（1235）收報0.175元，跌19.35%；明源雲（0909）創上市新低，見7.68元，收報7.98元，跌18.15%；碧桂園服務（6098）見52周低30.3元，收報30.5元，跌18.12%；旭輝永升服務（1995）見52周低9.36元，收報9.43元，跌16.99%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見86.05元，收報87.5元，跌16.98%。

 

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