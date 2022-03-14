內地嚴控未成年人打機行為，國家網信辦就此前起草的《未成年人網絡保護條例（徵求意見稿）》再公開徵求意見，要求網絡服務提供者合理限制未成年人在使用網絡產品和服務中的單次消費數額和單日累計消費數額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費服務。
當局指出，網絡遊戲、網絡直播、網絡音視頻、網絡社交等網絡服務提供者應當針對未成年人使用其服務設置青少年模式，在使用時段、時長、功能和內容等方面按照國家有關規定和標準提供服務，並為監護人履行監護職責提供時間管理、權限管理、消費管理等功能。
意見又稱，網絡服務提供者為未成年人提供信息發布、即時通訊等服務，應當在確認提供服務時，要求未成年人或者其監護人提供未成年人真實身份信息。未成年人或者其監護人不提供未成年人真實身份信息的，網絡服務提供者不得為未成年人提供相關服務。
此外，網絡直播服務提供者不得為未滿十六周歲的未成年人提供網絡直播發布者賬號註冊服務；為十六周歲以上的未成年人提供網絡直播發布者賬號註冊服務的，應當對其身份信息進行認證，並經其監護人同意。
科網股隨大市受壓，嗶哩嗶哩（9626）插15.76%，網易（9999）跌6.05%，騰訊（0700）跌5.55%。
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